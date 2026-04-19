家具大亨翻車資產淪法拍　起家厝大降2211萬拍定

▲位於台中市南區南和二街的「總太居易」3間打通店面，成功拍定。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

曾以「從酒店小弟翻身家具大亨」故事走紅的歐雅企業董事長林祐玄，因欠稅名下資產遭到法拍。位於台中市南區南和二街的「總太居易」3間打通店面，日前進行拍賣，最終吸引4組人馬進場競標，歷經加價521萬元後，以總價3389萬元拍定。

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回顧歐雅企業過去發展，憑藉多元行銷與系統家具整合能力，一度打入建商合作體系，年營收傳突破3.5億元。不過，近年市場傳出企業擴張過快、槓桿操作過重，甚至出現對外借貸傳聞。

該標的原本首拍底價為5600萬元，換算每坪約36萬元，總建物面積約155坪、屋齡約13年，屬於區域內具規模的店面產品。不過，由於物件為「不點交」，且涉及欠債與欠稅問題，市場普遍認為風險偏高。

首拍即流標後，本次為第四拍，並且採部分點交，底價剩2868萬元，價格大幅修正，也成功吸引投資人進場。

群義房屋直營總店何秉宸指出，該物件所在位置鄰近工學商圈，周邊有信義國小、台中高工及中興大學，生活機能成熟，具備一定自用與收租條件。此次拍定價格回落至3000萬元上下，換算單價明顯低於區域行情，對具資產實力的買方而言，具備一定吸引力。

透明房訊台中經理鄭本明也提醒：「以單價來說成交價僅21.8萬元相當便宜，不過該店面過去作為展售中心，3間店鋪屬於打通狀態，對一般投資人來說具備抗性。」

不過此次出手成功得標的自然人，具備開發商與交通倉儲背景，鄭本明認為：「以開發商角度來看，樓店頂多是具備收租效應，但若以交通轉運倉儲的角度，該物件就相當符合自用置產。」

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