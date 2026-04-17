頂讓金砍188萬奏效　Toyz火鍋店「北部知名私廚」接手





▲由網紅Toyz（劉偉健）創辦的港式火鍋店「鍋癮子」，已改為北部知名連鎖品牌「孫太太」接手。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

由網紅Toyz（劉偉健）創辦的港式火鍋店「鍋癮子」，營運僅10個月便熄燈，去年10月釋出頂讓資訊，頂讓金從688萬元一路砍到500萬元，降價策略奏效，2026年由北部知名連鎖品牌「孫太太」強勢接手，象徵網紅流量店退場，由專業連鎖餐飲接棒。

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新進駐的「孫太太山海惠中行館」選址惠中六街，地理位置極佳，轉個彎就是蔦屋書店與吳寶春麥方店。業者看準七期豪宅住戶的驚人消費力，插旗後不僅主打帝王蟹與A5和牛吃到飽，更祭出每人最高10888元的頂規私廚套餐，加計服務費後單人消費逼近1.2萬元，直接刷新台中火鍋客單價天花板。

七期資深房仲謝兒政分析指出：「該據點位於惠中六街上，步行2分鐘就可以到夏綠地園道、5分鐘到國家歌劇院，地段相當好。月租金部分26萬元在七期其實不算貴，且周邊並無太多餐飲業競爭，大面積可開伙物件，對想進駐七期的名店來說非常有吸引力。」

七期住戶則表示：「價位高的火鍋店包含橘色、涮屋馬是街邊店外，其他幾乎都集中在百貨店內，這樣的行館模式也很吃店內經理、老闆人脈，過去比較常出現在公益商圈後端。其實這種價位重點還是『值不值得』。要演變成固定消費、包場，如果空間做得夠隱密、服務夠細緻，其實是有市場的，尤其是商務客或是招待用。」

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