ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

329預售案稽查結果出爐！「臺北隊」抓包1案樣品屋違規

▲▼臺北市預售屋聯合稽查小組至建案現場進行業務稽查。。（圖／台北市政府提供）

▲臺北市預售屋聯合稽查小組至建案現場進行業務稽查。（圖／台北市政府提供）

記者胡至欣／綜合報導

因應329傳統推案檔期，為保障消費者購屋權益，台北市政府地政局聯手國稅局、消保官與建管處組成「台北隊」，針對9個預售建案進行全面體檢。稽查結果今（21）日出爐，9案幾乎全數過關，僅1案因「樣品屋未依規定申請許可」確定違規。顯示在政府強化稽查、房市回歸剛性需求下，建商與代銷自律明顯提升。

五道關卡全面掃描　預售屋交易透明化

[廣告]請繼續往下閱讀...

地政局這波稽查直接拉出「五道防火牆」，從源頭到銷售端逐一檢視，力求交易安全網滴水不漏：

1. 合規備查：嚴查建案是否「先備查、後銷售」，杜絕偷跑。
2. 契約防護：審核紅單及契約條款，並查核違規轉售，守護自住權益。
3. 市場秩序：稽查不當炒作行為，維護健全房市機制。
4. 誠實登錄：確認實價登錄資訊按規定申報，提供真實房價參考。
5. 合法銷售：確保經紀業營運、廣告、建照核發及樣品屋設置合乎法令規範。

9建案均「先備查後銷售」　1案樣品屋違規

此次稽查時間落在3月31日至4月2日，鎖定329推案熱區，抽查建案包含「中租名笙」、「睿泰絵」、「富藝居」、「碧湖泱玥」、「展宜本植」、「西華璞園」、「達欣文和苑」、「澤暘松江」及「佳元瑞吉」共9案。

9案均符合「先備查、後銷售」規範，且現場使用的紅單與契約皆與備查版本一致，連廣告與實價登錄資料也未見違規，僅有1案查獲樣品屋未申請許可即擅自使用之違規情形，將由北市建築管理工程處依法查處。

房市回歸剛性需求　「買得安心」是關鍵

地政局也提醒，民眾在出手前，別只看格局、地段，資訊透明度才是關鍵。建議先到官方「預售屋專區」查詢建案是否完成備查，也能透過「台北地政找房+」掌握區域行情。

此外，簽紅單或正式契約前，法律保障至少5天審閱期，條款務必逐條看清楚，並確認現場版本與政府備查一致，別讓一時衝動變成長期負擔。

關鍵字：台北地政局房市預售屋329稽查樣品屋實價登錄購屋置產房產

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

329預售案稽查結果出爐！「臺北隊」抓包1案樣品屋違規

因應329傳統推案檔期，為保障消費者購屋權益，台北市政府地政局聯手國稅局、消保官與建管處組成「台北隊」，針對9個預售建案進行全面體檢。稽查結果今（21）日出爐，9案幾乎全數過關，僅1案因「樣品屋未依規定申請許可」確定違規。

3小時前

跟飯店索取礦泉水！她接「1通電話」開門驚：真的看到一台

近日作家黃大米發文分享在成都飯店的住宿體驗，她打電話向櫃檯索取礦泉水後，竟是一台「機器人」送到房門口，讓她感到相當新奇。她也透露這項科技在當地社區的普及程度，但也點出機器人送水的一個小缺點。

7小時前

怕70歲長者出意外「訂單人房易遭拒？」　媽犀利回擊...她讚爆

近日財經網美胡采蘋發文分享，母親的同學說，現在許多旅館為了怕發生突發狀況，會拒絕70歲以上長者預訂單人房。對此，胡采蘋母親幽默反擊「棺材是裝死人的，不是裝老人的」，而這般發言也讓胡采蘋忍不住大讚。

7小時前

常如山與劉姓自然人賣共有金店面　帳面獲利1500萬

愛爾麗國際醫療集團總裁常如山眼光精準，在不動產界以「掃樓大戶」聞名，特別青睞精華三角窗店面，根據實登，南高雄蛋黃區的三角窗透天，目前由「千山淨水」承租，1月以1.5億元轉手，據查，該棟透天由常姓與劉姓自然人共同持有7年，獲利1500萬元離席。

9小時前

七期「金色三麥」傳收攤改建26層豪宅　地主曝開發時程

七期「金色三麥」所處的精華地段，近期傳出將在27日送入都審，由建商委託宇豐建築師事務所規劃新案，基地為西屯區惠國段66地號，對此，地主聯聚建設接受記者電訪指出：「尚未有開發時程。」

10小時前

央北半價！「美河市」成交僅5字頭　屋主仍大賺2千萬

央北房價站上百萬大關，而新店指標大型社區「美河市」成交5字頭，價差將近1倍！但即便如此，「美河市」5字頭轉手的屋主仍是大賺出場，對照前屋主12年半前取得價格，大幅增值2000萬元。

11小時前

園區宅置產攻略！　專家點名北台灣「3大潛力區」

「買房，跟著科學園區走」不是口號，是許多房市專家一致的「置產鐵則」。以北台灣來說，園區宅包括北投北士科、新竹科學園區、龜山林口的華亞及AI+智慧園區；然而聰明的置產決定，除了瞄準這些科技園區帶來的產業紅利，也要鎖定周邊房價相對低基期的區塊，專家直接點名：三重仁義重劃區、新竹寶山、機捷A7。

11小時前

1幼年對1.88名老人　南市老化失速「1區逆勢凍齡」

台灣少子化、超高齡化壓力齊發，台南老化指數高達188%，不過南科周邊卻逆勢「凍齡」。其中善化區老化指數僅110.2%，是台南最年輕行政區。

12小時前

淡江大橋通車倒數計時、房市蓄勢待發　東森房屋：三大生活圈直接受惠

備受矚目的淡江大橋預計於2026年5月完工通車，這項橫跨淡水河口的重大交通建設，不僅象徵北台灣交通路網再升級，也被視為淡水區域發展的重要轉捩點。

12小時前

鋼筋單價狂飆15%！　台中建商公會：房價漲不動也跌不下

全球地緣政治風險與原物料波動持續衝擊營建業。根據台中市建商公會發布Q2最新工程行情表顯示，結構工程核心材料出現跳漲，鋼筋單價區間較上季強勢上漲15%，直接宣告房價僵化已成定局。

13小時前

【替小弟出頭反被打】黑白切少東「斷手腳」遭丟包　內幕曝光！

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

美濃史上最貴！　自然人搬550..

家具大亨翻車資產淪法拍　起家厝..

養蚊3年房東軟了！　七期貴婦S..

央北半價！「美河市」成交僅5字..

買不起蛋黃區？他住淡水「2房8..

中捷藍線B8站用地「私有地占9..

70年老郵局熄燈！「存錢寄件全..

台積電毛利率衝66%！南部供應..

鋼筋單價狂飆15%！　台中建商..

七期「金色三麥」傳收攤改建26..

ETtoday房產雲

最新新聞more

329預售屋稽查　臺北隊抓包1..

跟飯店索取礦泉水！她開門驚：真..

70歲訂單人房易遭拒？　媽犀利..

常如山與劉姓自然人賣共有金店面..

七期「金色三麥」傳收攤改建26..

央北半價！「美河市」成交僅5字..

園區宅置產攻略！　專家點名北台..

1幼年對1.88名老人　南市老..

淡江大橋通車倒數計時「三大生活..

鋼筋單價狂飆15%！　台中建商..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366