329預售案稽查結果出爐！「臺北隊」抓包1案樣品屋違規

▲臺北市預售屋聯合稽查小組至建案現場進行業務稽查。（圖／台北市政府提供）

記者胡至欣／綜合報導

因應329傳統推案檔期，為保障消費者購屋權益，台北市政府地政局聯手國稅局、消保官與建管處組成「台北隊」，針對9個預售建案進行全面體檢。稽查結果今（21）日出爐，9案幾乎全數過關，僅1案因「樣品屋未依規定申請許可」確定違規。顯示在政府強化稽查、房市回歸剛性需求下，建商與代銷自律明顯提升。

五道關卡全面掃描 預售屋交易透明化

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地政局這波稽查直接拉出「五道防火牆」，從源頭到銷售端逐一檢視，力求交易安全網滴水不漏：

1. 合規備查：嚴查建案是否「先備查、後銷售」，杜絕偷跑。

2. 契約防護：審核紅單及契約條款，並查核違規轉售，守護自住權益。

3. 市場秩序：稽查不當炒作行為，維護健全房市機制。

4. 誠實登錄：確認實價登錄資訊按規定申報，提供真實房價參考。

5. 合法銷售：確保經紀業營運、廣告、建照核發及樣品屋設置合乎法令規範。

9建案均「先備查後銷售」 1案樣品屋違規

此次稽查時間落在3月31日至4月2日，鎖定329推案熱區，抽查建案包含「中租名笙」、「睿泰絵」、「富藝居」、「碧湖泱玥」、「展宜本植」、「西華璞園」、「達欣文和苑」、「澤暘松江」及「佳元瑞吉」共9案。

9案均符合「先備查、後銷售」規範，且現場使用的紅單與契約皆與備查版本一致，連廣告與實價登錄資料也未見違規，僅有1案查獲樣品屋未申請許可即擅自使用之違規情形，將由北市建築管理工程處依法查處。

房市回歸剛性需求 「買得安心」是關鍵

地政局也提醒，民眾在出手前，別只看格局、地段，資訊透明度才是關鍵。建議先到官方「預售屋專區」查詢建案是否完成備查，也能透過「台北地政找房+」掌握區域行情。

此外，簽紅單或正式契約前，法律保障至少5天審閱期，條款務必逐條看清楚，並確認現場版本與政府備查一致，別讓一時衝動變成長期負擔。