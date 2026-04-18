賴志昶／現金蒸發！物價創44年新高　房產成富豪避風港

▲2月消費者物價指數達110.93，為1980年有統計以來歷史新高；雖該指數至3月微降至110.36，但仍屬於歷史相對高點。（圖／記者張雅雲攝）

文／大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶

「萬物飛漲」是這幾年不少消費者的明顯感受。行政院主計總處統計，2月消費者物價指數達110.93，為1980年有統計以來歷史新高；雖該指數至3月微降至110.36，但仍屬於歷史相對高點，顯示物價飆升並非僅是民眾心理作用，而是實打實的「錢變薄了」。

在此背景下，生活開銷一再侵蝕家庭收入，在全球局勢不穩、地緣政治衝突等黑天鵝干擾下，如何守住手中資產，已成為廣大消費者必然面對的「生存戰」。面對貨幣購買力逐漸被通膨侵蝕，市場上已有不少消費者或資產族群，寧願將現金轉往不動產；房市具備抗跌、保值及波動小等特性，成為動盪環境中難能可貴的資金停泊處。

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根據聯徵中心數據，身為全台「首善之都」的台北市，2025年在全球局勢動盪之際，仍願意將資金投入房市的族群中，除了近年買盤主力的年收入80~100 萬元首購族外，年收逾400萬元的金字塔頂端人口占比達10.2%位居次之，顯示在通膨環境下，房地產已成為高資產族群的避風港。





▲高資產族群即便在2025年房市前景詭譎多變時，仍優先將資金壓在房價基期較高的區域。（圖／記者張雅雲攝）

而這場「通膨生存戰」不僅關乎市井小民，對於資產動輒數千萬甚至上億的高端人口，如何在財富重分配的洪流中穩定財富，更是重中之重。面對節節高升的房價該如何挑選標的？從高資產族群的避險方法可觀察到，即便在2025年房市前景詭譎多變之時，他們仍優先將資金壓在房價基期較高的區域，顯示「地段為王」仍是房地產市場不變的真理。

對於預算有限的小資族而言，在通膨震盪中難免感到「集體焦慮」，但仍應秉持務實與冷靜，將資產投入相對平實、容錯率高的房產。

雖然短期投報率未必如股市驚人，但長遠來看，房產資產能穩定成長，保護錢包免受通膨侵蝕。無論市場如何波動，股市崩盤可能使股票變廢紙，但房產依然具備居住的功能，這正是實體資產不可取代的價值。

►賴志昶小檔案

現職：大家房屋企劃研究室公關襄理

經歷：《ETtoday房產雲》記者、《NOWnews今日新聞》記者

學歷：輔仁大學圖書資訊學系