ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

賴志昶／現金蒸發！物價創44年新高　房產成富豪避風港

▲▼美術館,看屋,高雄 。（圖／記者張雅雲攝）

▲2月消費者物價指數達110.93，為1980年有統計以來歷史新高；雖該指數至3月微降至110.36，但仍屬於歷史相對高點。（圖／記者張雅雲攝）

文／大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶

「萬物飛漲」是這幾年不少消費者的明顯感受。行政院主計總處統計，2月消費者物價指數達110.93，為1980年有統計以來歷史新高；雖該指數至3月微降至110.36，但仍屬於歷史相對高點，顯示物價飆升並非僅是民眾心理作用，而是實打實的「錢變薄了」。

在此背景下，生活開銷一再侵蝕家庭收入，在全球局勢不穩、地緣政治衝突等黑天鵝干擾下，如何守住手中資產，已成為廣大消費者必然面對的「生存戰」。面對貨幣購買力逐漸被通膨侵蝕，市場上已有不少消費者或資產族群，寧願將現金轉往不動產；房市具備抗跌、保值及波動小等特性，成為動盪環境中難能可貴的資金停泊處。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據聯徵中心數據，身為全台「首善之都」的台北市，2025年在全球局勢動盪之際，仍願意將資金投入房市的族群中，除了近年買盤主力的年收入80~100 萬元首購族外，年收逾400萬元的金字塔頂端人口占比達10.2%位居次之，顯示在通膨環境下，房地產已成為高資產族群的避風港。

▲▼高雄,南部,過年,返鄉,看屋,2房,鳥籠 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高資產族群即便在2025年房市前景詭譎多變時，仍優先將資金壓在房價基期較高的區域。（圖／記者張雅雲攝）

而這場「通膨生存戰」不僅關乎市井小民，對於資產動輒數千萬甚至上億的高端人口，如何在財富重分配的洪流中穩定財富，更是重中之重。面對節節高升的房價該如何挑選標的？從高資產族群的避險方法可觀察到，即便在2025年房市前景詭譎多變之時，他們仍優先將資金壓在房價基期較高的區域，顯示「地段為王」仍是房地產市場不變的真理。

對於預算有限的小資族而言，在通膨震盪中難免感到「集體焦慮」，但仍應秉持務實與冷靜，將資產投入相對平實、容錯率高的房產。

雖然短期投報率未必如股市驚人，但長遠來看，房產資產能穩定成長，保護錢包免受通膨侵蝕。無論市場如何波動，股市崩盤可能使股票變廢紙，但房產依然具備居住的功能，這正是實體資產不可取代的價值。

►賴志昶小檔案
現職：大家房屋企劃研究室公關襄理
經歷：《ETtoday房產雲》記者、《NOWnews今日新聞》記者
學歷：輔仁大學圖書資訊學系

關鍵字：通膨房市台北資產保值消費物價有錢人名家專欄賴志昶

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

三重右岸破百萬後「左岸動了」　上半年推案價曝光

去年三重右岸「潤泰CITY PARK」每坪成交114萬元，創區域新高，引發熱議。業者表示，右岸開發已相對飽和，而另一頭的左岸才正要起步，目前左岸每坪均價75萬元，2026年上半年僅有1場新案推出，推案價市場預估在8字頭。

3小時前

台南捷運要來了！　2「關鍵站點」房價最高衝6字頭

台南規劃中的捷運藍線，被點名為關鍵節點的B04平實轉運站、B06東門路口站，因擁重劃開發與成熟市區機能優勢，已被在地視為藍線最具指標性的2大站點。信義房屋專家表示，2站房價最高站上6字頭。

4小時前

買房別碰2樓、4樓、宮廟旁？全場吵翻　專家曝買方卻步這一類

有買房族發文直呼，「二樓！四樓！頂樓！宮廟旁！不要買！便宜不是治百病是會要了你的命」，一句話掀起大批討論。不少人反駁4樓、2樓根本沒有那麼可怕，反而各有優點，真正要小心的其實是屋況、管線、噪音與轉手性。信義房屋專家也認為，樓層與嫌惡設施不能一概而論，重點還是要回到產品本身條件，以及未來是否影響居住品質與市場接受度。

5小時前

賴志昶／現金蒸發！物價創44年新高　房產成富豪避風港

「萬物飛漲」是這幾年不少消費者的明顯感受。行政院主計總處統計，2月消費者物價指數達110.93，為1980年有統計以來歷史新高；雖該指數至3月微降至110.36，但仍屬於歷史相對高點，顯示物價飆升並非僅是民眾心理作用，而是實打實的「錢變薄了」。

8小時前

「貴婦百貨」始祖挺過二戰　絕美舊址現地價值3.6億

高雄比大新百貨更早的百貨公司，就是被老高雄人暱稱為「五層樓仔」的「吉井百貨公司」，由日本人1941年成立，是高雄第一間百貨，設有全市唯一的「流籠」，也就是早期電梯，不少民眾專程前往搭乘，可直上頂樓一睹城市景觀，媲美現在的101觀景台。

9小時前

曾有全台首座手扶梯！　「百貨傳奇」起家厝舊址1億悄易主

正在拆除的大統百貨是不少老高雄人共同的回憶，不過時間若回到60年前，當年紅遍高雄的百貨是1958年開幕的大新百貨。營業52年熄燈後，因大火燒毀建築物而拆除，1月舊址低調轉手，109坪地以總價約1億元成交。信義房屋專家表示，巷道地價行情落在70~90萬元。

9小時前

南港新地標！「光華好室」結合國軍宿舍　2029完工

國家住都中心13日於台北市南港區舉行「光華好室」動土典禮。本案是中央在台北市動土的第7處社會住宅，也是南港區的首座，建案包括162戶社宅及78戶國軍職務宿舍，預計於2029年竣工完工。總工程經費約20億3,002萬元，由中央全額投資興建。

22小時前

砸畢生積蓄！買地蓋房落成不到6年　夫婦目睹家被沖走

美國夏威夷州毛伊島（Maui）一場風暴過後，當地一對高齡夫婦目睹砸下畢生積蓄的夢想家園遭暴漲溪水侵蝕岩石地基，接著整棟房子被沖毀掉進溪流之中，整個家瞬間化為烏有。

23小時前

房東14年沒聯絡！他曝超狂1狀況「還活著嗎」　 網驚：比買房划算

完全零互動！一名網友笑稱，租屋至今已經14年，期間和房東完全沒有任何聯絡，每到繳租時間就主動轉帳，更讓他覺得不可思議的是，這14年來租金凍漲，讓他忍不住懷疑，「房東還活著嗎？」文章曝光後，有網友分享更狂故事，友人租了5至6年沒繳過水電費，房東認為未來搬走再付就好。

23小時前

預售屋進場「甜蜜點」浮現　3大關鍵促議價空間變大

歷經2023年房市高點後，全台預售市場進入修正期，隨著政策緊縮、貸款條件轉嚴，加上營建成本持續墊高，看似艱困的環境中，讓不少購屋族開始思考：現在，是否正是進場預售屋的好時機？

4/17 18:00

徐至琦遭控詐騙怒控77姐說謊　「希望他去坐牢」告3大罪名

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

頂讓金砍188萬奏效　Toyz..

房東14年沒聯絡！他曝超狂1狀..

全台最大自辦都更案涉詐貸　30..

「貴婦百貨」始祖挺過二戰　絕美..

熱銷破千戶！北市稀有大案「元利..

曾有全台首座手扶梯！　「百貨傳..

「坤」字輩建商出手　3.2億買..

女買海景宅視野變好　鄰居家下沉..

士林「特力屋」驚傳5月歇業！　..

百坪總套有湯屋！　岡山唯一五星..

ETtoday房產雲

最新新聞more

三重右岸破百萬後「左岸動了」　..

台南捷運要來了！　2「關鍵站點..

買房別碰2樓、4樓、宮廟旁？全..

賴志昶／現金蒸發！物價創44年..

「貴婦百貨」始祖挺過二戰　絕美..

曾有全台首座手扶梯！　「百貨傳..

「光華好室」結合國軍宿舍動土

整個家被沖走　夏威夷夫婦：一切..

房東14年沒聯絡！他曝超狂1狀..

預售屋進場「甜蜜點」浮現　3大..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366