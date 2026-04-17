房東14年沒聯絡！他曝超狂1狀況「還活著嗎」　 網驚：比買房划算

▲租屋14年，房東與原PO互不打擾。（示意圖／記者施怡妏攝）



網搜小組／劉維榛報導

完全零互動！一名網友笑稱，租屋至今已經14年，期間和房東完全沒有任何聯絡，每到繳租時間就主動轉帳，更讓他覺得不可思議的是，這14年來租金凍漲，讓他忍不住懷疑，「房東還活著嗎？」文章曝光後，有網友分享更狂故事，友人租了5至6年沒繳過水電費，房東認為未來搬走再付就好。

一名網友在Threads表示，自己租屋至今已經14年，期間與房東完全沒有任何聯絡，每到繳租時間就主動轉帳，彷彿雙方早已培養出一種不用多說的默契，最重要的是從來沒漲租，讓他不禁懷疑「房東還活著嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章曝光後，引來破11萬人驚呼，「你一個月沒轉帳，房東就會復活了」、「台北租屋族看到這篇留言應該哭一片了」、「我房東掛掉，繼承人吵成一團誰都不准收取房租，三年了還沒確定繼承人」、「沒聯絡就是好事，我一個住了十年的地方，房東一聯絡就是要賣房了」、「其實這樣租比買房划算」、「房東是不是忘記有這間房了」。

住5年沒繳過水電費！超狂房東：搬走再付就好

也有網友暖心分享，「我的房東真的人美心善，租10年沒漲房租，最後搬去美國，將房子便宜賣給我」、「我的房東好幾間房子，第一年簽約後就沒在簽約了，已經11年了」、「我們一年見一次面、續租改年份+聊天，已經16年」、「老家租二十幾年，也是沒看過房東，每年都會寄合約書來，我們簽完連同12張支票一起寄回去，一直到我買房要解約才知道房東已經不在了」、「聽過朋友一個最扯的故事，她這幾年要匯水電費給房東，對方都說，要搬走的時候再一起算，到現在過了5、6年了，房東都還沒收過」。