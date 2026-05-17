「賣2500萬房給子女」踩巨雷　專家示警：未來稅金多噴900萬

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許凱彰攝）

記者周亭瑋／綜合報導

許多長輩想將房產移轉給子女時，常聽信「用買賣比贈與省稅」的說法，但若操作不慎，恐引爆驚人的稅務地雷。退休理財顧問「R姐」廖嘉紅指出，二親等內的財產移轉，若無法提供清晰的「金流與付款證明」，國稅局將直接認定為贈與。這不僅會產生當下的贈與稅問題，最可怕的是未來子女售屋時，建築成本將被認定為極低的「公告現值」，導致房地合一稅飆升，稅金差額最高可達數百萬元。

沒付款證明 二親等買賣直接當贈與

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廖嘉紅指出，許多家庭以為房產移轉只是「左手換右手」，卻忽略了法律的嚴謹性。根據《遺產及贈與稅法》規定，二親等內的財產移轉，若無法提供「確實付款證明」，國稅局有權直接認定為贈與並依法課稅。

除了銀行金流要清晰，國稅局還會審核買方是否「買得起」，包括頭期款來源、是否有足夠收入負擔貸款等，若買方財力不符，一樣會被打回贈與。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

成本判定差很大 稅金恐多噴945萬

廖嘉紅以價值2500萬的房產為例，分析兩種情境的巨大差異。若屬「正常買賣」且有財力證明，未來子女售屋時的取得成本即為2500萬；但若被認定為「贈與」，取得成本將縮水為僅約400萬的「公告現值」。

這意味著帳面獲利瞬間膨脹至2100萬，若適用房地合一稅率，稅金可能直接多出315萬至945萬元不等，讓原本的節稅美意變成財務噩夢。

很多人在賣房那一刻才發現慘了

「你以為在節稅，其實是在幫未來埋炸彈！」廖嘉紅直言，許多人直到要賣房時，才驚覺成本計算方式與預想不同。她強調，國稅局看的是「實質課稅」，任何現金模糊、名義買家或人頭操作，在專業查核下都無所遁形。

她也提醒道，今日想方設法省下的稅，未來很可能要付出更高額的代價還回去。

避免踩雷 專家列四大守則

為了確保房產移轉合法合規，廖嘉紅建議民眾務必做到以下四點：

1.銀行金流必須絕對透明，不可使用現金交易。

2.買方需具備實質財力證明，並非掛名。

3.嚴格避免人頭操作。

4.該申報的項目絕對不能遺漏。