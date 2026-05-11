年收80萬「竟成買房主力？」　專家：台北市是另一個世界

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣房市近期呈現驚人走勢，根據聯徵中心最新數據顯示，2025年全台購屋主力竟非高薪族群，而是年收入介於60至80萬元的小資族。對此，知名財經作家游庭皓指出，目前的房市已進入「雙軌制」支撐，在限貸環境下，銀行資源傾向首購族，讓百萬年薪以下族群意外獲得優先通行證。然而，北市卻是截然不同的光景，年收逾400萬的高資產族躍升第二大買盤，顯示首都房市已非薪水購房，而是富豪間的財富傳承。

小資族撐起成交量 限貸令成「通行證」

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根據住商機構根據聯徵中心數據，全台申貸人年收入以60至80萬元占比16.6%最高，若加計40至100萬元區間，合計占比近五成。

游庭皓分析，這代表市場基本盤其實是首購族，這群人之所以在限貸環境下還能進場，主因是政策效果導致投資客退場，銀行更傾向將貸款資源留給有剛需的首購族，使其成為現階段成交量的重要來源。

北市淪富豪戰場 資產配置取代薪水買房

相較於全台趨勢，台北市的購屋結構則出現明顯斷層。除了80至100萬年收族群外，年收入超過400萬的高資產族群成為第二大主力。

游庭皓直言，「台北市完全是另一個世界」，買盤多來自資產配置、財富傳承或股市獲利轉進不動產，本質上已脫離薪水購房邏輯。

他也總結道，現在房市是「小資族決定成交量，富豪決定價格撐不撐得住。」

網友熱議：沒靠長輩怎麼買？

對此，大批網友認為，在房價高漲的現況下，低年收購屋者背後多有靠山，「年薪100萬都買不起，還60-80萬咧」、「40-60是家裡有礦吧」、「這收入要買房不容易，大多數是頭期款有長輩資助」、「沒靠雙薪家庭跟爸媽，很難買超過一千多萬的房子」。

更有網友無奈感嘆，這群小資族恐成為「台灣房市最後的接盤俠」，洗版回應「貸貸相傳，人死貸還在。」另外，也有不少人認為，為了成家分開住，長輩資助頭期款已成常態，但也凸顯出年輕世代單靠自身薪水買房的困境。