台北2700萬房「租金4.8萬元」投報率跟定存差不多！網：賺的是增值

▲示意圖。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

台北市房價多年維持高檔，但租金成長幅度有限，也讓不少投資人越來越在意「以租養房」到底划不划算。近日就有網友分享，家人持有一間位在北市、鄰近捷運站紅線的房屋，當年買進價格約2700萬元，最近以48K出租後，換算實際報酬率，竟然只比銀行定存高一些，掀起網友熱論。

一名網友在PTT發文，家人幾年前以2700萬元入手一間靠近捷運站的住宅，距離約500-600公尺，近期以每月4萬8000元出租，且花了約一周時間才順利找到房客。他進一步估算，若扣掉修繕支出、相關稅費等成本，實際投報率可能不到1.8%。

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實際報酬率跟定存差不多

他進一步指出，實際投報率與目前大約1.7%左右的銀行定存利率相比，兩者差距其實差不多，也讓他開始懷疑，出租房屋承擔的麻煩與風險，是否真的值得。

貼文一出，網友直言，租金投報偏低早已是現實，更多人是看重長期持有下的資本利得，與資產配置效果，「租金超過一定價，沒人要租啦」、「短期看租金會覺得少，但拉長時間看房價漲幅才是關鍵」、「要賺租金收入要往南部買吧，北部是賺資本利得的」、「北市的房子叫資產，不能用租金去推。應該說世界上每個國家的首都差不多都一樣」、「新屋是看增值 就像你看台積電會在乎殖利率嗎」。