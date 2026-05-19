房東要求遷離！25年女租客拒搬喊「有優先承購權」　法官打臉了

▲王女聲稱已承租該屋超過25年，擁有優先承購權，拒絕搬遷。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

記者莊智勝／高雄報導

高雄一名張姓房東114年2月有意將出租的房屋收回，但經口頭告知、寄發存證信函後，租客王女均置之不理、拒絕搬遷，甚至聲稱她已承租該屋超過25年，擁有「優先承購權」。高雄地院法官審理後，認為王女並不符合優先承購權要件，判處王女應搬離，並將該屋返還予張姓房東。可上訴。

判決書指出，張姓房東主張，她多年前將名下房屋租予王女，但後有意將房屋收回處置，並於114年2月底口頭告知終止租約，同年3月寄發存證信函通知，表明將收回系爭房屋，但王女均不願搬離，因此只好提出告訴，請求王女遷讓返還房屋。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，王女則抗辯，稱她已承租該屋超過25年，期間從未積欠過房租，因此她就系爭房屋應有「優先承購權」。王女表示，搬家不容易，張姓房東要求她搬離並不合理，請求法官駁回張女之訴。

高雄地院法官審酌，租賃未定期限者，各當事人得隨時終止契約，而雙方就該屋之租賃並未訂立期限，則張姓房東得隨時終止租約、請求租客搬離；而王女雖辯稱有「優先承購權」，然《土地法》規定，「共有人出賣其應有部分時，他共有人得以同一價格共同或單獨優先承購」；《民法》規定「租用基地建築房屋，出租人出賣基地時，承租人有依同樣條件優先承買之權。」而本案僅單純房屋租賃，雙方並非就該屋成立分別共有或公同共有關係，亦非租用基地建築房屋，自無優先承購權可言，因此法官判處王女應搬離並返還房屋。全案可上訴。