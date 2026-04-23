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全國首創！　磺港溪「還地於河」再造工程完工

▲磺港溪再造工程完工。（圖／翻攝自台北市工務局）
▲磺港溪再造工程完工。（圖／翻攝自台北市工務局）

記者陳香菱／綜合報導

台北市政府18日在北投區磺港溪舉行「磺港溪再造工程竣工啟用暨園遊活動」，由市長蔣萬安主持竣工典禮。北市水利處指出，此案為全國首例透過都市計畫變更完成「還地於河」的水利工程。

都市計劃首創「還地於河」　挑戰傳統水利模式

水利處指出，工程透過打破傳統「三面光」砌渠方式，恢復磺港溪自然溪流形態，並整合奇岩1、2號公園及周邊綠地，擴大滯洪空間，同時提升人行友善環境及設置步道與複層植栽，創造多功能的城市水岸空間。此項突破不僅是水利管理的革新，更標誌著都市永續與生態共融的里程碑。

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▲磺港溪再造工程完工。（圖／翻攝自台北市工務局）
▲都市計劃首創「還地於河」工程。（圖／翻攝自台北市工務局）

串聯地區資源　提升容洪能力

磺港溪再造工程的核心理念圍繞「人本交通」與「韌性承洪」，透過新河道結合公園與設置單、雙孔箱涵，提升整體防洪容量。同時，導入多孔性基質與自然式護岸設計，營造友善生態棲地。沿線擴寬人行道及公園步道空間，並重新串聯北投捷運站、新北投光明路智慧造街與北投市場整建項目，打造舒適且便利的公共生活場景。

▲磺港溪再造工程完工。（圖／翻攝自台北市工務局）
▲提升整體容洪空間及防洪能力。（圖／翻攝自台北市工務局）

特色地標崛起　生態永續

工程範圍涵蓋磺港溪周邊河道整治、橋梁修繕及節點空間營造，重要景觀地標包括共月橋、希冀橋以及造型涼亭和廣場，以整體設計語彙統合，展現獨特創意的都市印象。

水利處工務科表示，工程保留大量既有喬木並新植適合生態共融的樹種，遵循「四季開花」理念，打造全年均具觀賞性的多層次河岸景觀。磺港溪再造工程完成後，北投地區迎來更安全的防洪環境及質感提升的公共休憩空間，成為生活核心的綠色廊帶。

關鍵字：水利處台北市工務局蔣萬安磺港溪再造工程

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