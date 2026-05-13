未來房子比人多？他喊房產黃金時代已過：最大風險是賣不掉

▲ 原PO認為在少子化下，未來房地產將成夕陽產業。（示意圖／取自pixabay）

記者王麗琴／綜合報導

台灣已進入人口負成長，在少子化下不少人認為將導致房屋供給過剩。就有一名網友從少子化、租金投報率、年輕人投資偏好與市場流動性等角度，認為房地產正逐漸變成「體面但沒前途」的產業，直呼房市黃金時代已過。

該名網友在PTT home-sale板以「下一個夕陽產業 房地產」為題發文，認為台灣房地產正在變成一個「體面但沒前途」的產業；他表示，很多人不願承認，但房地產的黃金時代，其實已經過去了，「現在還在吹房地產的人，不是利益相關者，就是還活在上一個世代的成功經驗裡。」

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原PO並提出4個觀點剖析房地產，認為房市恐將失去致富光環並回歸單純商品。

一、不是買不起，是根本不需要買了：

原PO認為，過去房價上漲，關鍵原因是「人越來越多」，但現在情況剛好相反，少子化已經不是新聞而是現實，未來房子會越來越多，但人會越來越少，以前是「一個人一間房不夠」，未來是「一個人可能繼承兩三間房」，他直問「你覺得價格還撐得住嗎？」

二、房東其實是在幫銀行打工：

原PO指出，收租表面看似穩定，但現實是「 租金報酬率低到可憐」，常見不到2%，還要承擔空置、維修、房客風險，再加上稅負與政策壓力，扣一扣之後，根本沒什麼賺頭，他直言「真正穩賺的是誰？不是房東，是銀行。」房東只是拿自己的資產，幫銀行創造穩定利息而已。

三、年輕人不是買不起，是看不起這種投資：

很多人愛說：「年輕人不努力才買不起房。」但在他看來未必只是買不起，而是越來越多年輕人根本不想買。原PO表示，原因很簡單：把錢壓在一間流動性差的資產；報酬率還輸股票、ETF；且還要背30年貸款，直呼「這不是投資，這叫財務自綁。」認為當選擇變多，投資房地產未必划算。

四、真正的風險不是跌，是「不動」：

原PO指出，多數人以為房地產最大風險是崩盤，但更可怕的是—價格不跌，但也不漲，「想賣賣不掉」、「租金養不起成本」、「資金被卡死」，這種「溫水煮青蛙」的市場，才是最致命的。

原PO最後總結，認為房地產不會消失，但會失去「讓人致富」的能力；房地產未來會變成什麼？不是投資標的，而是回歸成單純的商品，就像：車子是用來開的、衣服是拿來穿的，不是拿來投資的，「而那些還在用過去十年經驗看未來的人，很可能會成為最後一批高點接盤的人。」

貼文一出立刻引發正反兩派激辯，有網友認同原PO的核心意思，認為「不要把買房當投資」這件事，確實值得重新思考，「不是不要買房，是不要把買房當投資」、「保護性置產還是有必要 但第二間以上當投資目的就非必要了」、「大家不婚不生，不買房也不會死」、「年輕人本來就不該買房 財務自殺」。

也有不少網友不認同，「魯空永遠忽略的兩點，老屋越來越多，新屋蓋太少太慢替代率不夠，實際可以居住的房子越來越少，第二順居人口只會增加不因少子化而變少，政府加大力度開放外勞跟永居，可以反超少子化的需求不足」、「這套論述感覺像2016年就有的XD」、「少子化就會跌嗎？房地產又不像一般商品有倉儲壓力，放個1、20年賣不出去也沒差」、「看空房市等於看空台灣未來經濟」。