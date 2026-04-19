房間拍到詭異白霧！妹子嚇到PO網求救　網一看翻白眼：妳比鬼恐怖

▲有網友分享，房間內出現詭異白霧和不明光源。（圖／翻攝自臉書／靈異公社）

圖文／CTWANT

網路上關於「靈異畫面」的分享層出不窮！近日就有一名網友表示，自己居住的大樓過去曾有人輕生，屋內偶爾會出現難以解釋的狀況，而最近房間的監視器常跳出通知，某天還出現詭異白霧、不明光源，讓他相當困惑。然而，鄉民們看完影像後，紛紛吐槽「這麼髒亂確定阿飄會想待在這嗎？」「我覺得你的房間比鬼恐怖」。

該名網友在臉書社團「靈異公社」發文表示，自己住的大樓過去曾有人輕生，房子裡也時常發生靈異事件，因此他選擇在家裡裝設多個監視器紀錄。

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原PO提到，最近監視器頻繁跳出通知，某天晚上更拍到房間冷氣下方出現「一坨白色的霧」，即使房間沒有任何發光物、手電筒，冷氣下方卻有不明光源不斷閃爍，「想放上來給大家看看是什麼一回事！」

畫面曝光後，不少鄉民在底下留言，「這是雜物間嗎？很像靈異探險節目會去，荒廢很久的那種地方」、「我覺得你的房間比鬼恐怖」、「搞不好連鬼都不敢住這個房間」、「這麼髒亂確定阿飄會想待在這嗎？有想過祂的感受嗎」、「這麼亂，如果我是地基主，我也會出來嚇你」、「我比較擔心之後會電線走火，到時候就真的要變鬼了」。

也有人說，「空間太髒亂很容易招陰」、「房間如果整齊一點，也比較不會待有的沒的」、「房間要整理一下，祂自然就會離開這種地方了」、「房東看到這個影片應該更怕妳」、「房子要整潔，氣場才會好，氣場好就什麼都不用擔心了」。

還有人指出，「手機吧，我家攝影機只要手機螢幕亮了，也會這樣閃爍」、「你手機有通知的話，在監視器畫面中看起來也會發光」、「東西太亂，肯定有電子設備被堆在某處」、「監視器可以拍到肉眼看不見的紅外線光源，例如掃地機器人、遙控器，假使冷氣遙控器有內置溫度計，它就會回報主機遙控周身溫度多少」、「夜視監視器鏡頭會自帶人眼看不到的IR紅外線光源，而這個紅外線光源可能會反射打在鏡頭上造成光暈」、「別嚇自己，是鏡頭髒了」。

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