65歲男退休賣房移居鄉下！臨行前因妻「1決定」　下場超淒涼

▲65歲翁開心賣房想移居田園，沒想到妻子拒絕搬到鄉下決定離婚。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

原本想給驚喜，沒想到最後變成驚嚇。東京1名65歲的阿伯，為了幫太太實現多年前隨口提的田園夢，竟然在退休當天背著老婆賣掉公寓，準備全家搬到鄉下住。沒想到臨門一腳，太太卻甩出一張離婚協議書，拒絕跟他去鄉下生活，這場密謀5年的移居計畫瞬間成了婚姻終結者，也揭開了熟年離婚背後的殘酷真相。

人夫的退休計畫

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這位東京阿伯自以為貼心，這5年來瞞著妻子參加說明會，還精挑細選了有溫泉的好地方，自認退休金規劃得天衣無縫，可是妻子卻完全不買單，她不想離開即將出生的孫子和相處多年的朋友圈，加上曾中風過，對鄉下醫療超沒安全感。雙方對晚年生活的想像完全天南地北，這場浪漫驚喜對妻子而言，根本是沒商量過的強制執行。

離婚真正主因

專家一眼看穿真相，指出搬家只是導火線，這對夫妻早就有很深的隔閡，阿伯以前拚命工作不顧家，孩子都是妻子拉拔大的，兩人早就沒話聊。現在要面對24小時大眼瞪小眼的退休生活，還要強迫妻子搬到陌生環境，這種窒息感讓長年累積的失望直接炸開，婚姻自然保不住。

專家建議

這起案件給了退休族1個慘痛教訓，溝通才是晚年幸福的基石。專家提醒別用補償心態替伴侶做決定，尤其是涉及醫療和社交圈更是敏感，就算你理財再強，如果不聽對方的需求，再完美的計畫也是白搭。如果一意孤行的下場可能就像阿伯一樣，籌備已久的田園夢最後只換來一紙冷冰冰的離婚協議。



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