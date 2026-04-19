70年老郵局熄燈！存錢寄件全終止　在地人不捨：回憶沒了

▲台中公園路郵局營運70年，於4月17日正式熄燈。（圖／翻攝自臉書／台中文史復興組合 Taichu Renaissance Association）

圖文／CTWANT

陪伴台中人長達70年的老郵局正式熄燈。臉書粉專「台中文史復興組合」表示，台中公園路郵局已於4月17日下午5點蓋下最後一枚尾日戳，相關業務將從4月20日起移轉到民權路郵局辦理。

臉書粉專「台中文史復興組合」日前發文表示，台中公園路郵局歷史可追溯到1956年，當時設在中山公園入口旁的「大郵亭」，被稱為「台中郵局第一亭」；1960年升格為台中郵局第18支局，佔地只有3坪；1963年曾計畫擴建成2層樓，但因可能影響公園景觀遭反對，計畫最後沒有實現，郵局經歷多次搬遷，最後落腳於公園路4號。

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▲「台中公園」地名戳。（圖／翻攝自臉書／台中文史復興組合 Taichu Renaissance Association）

粉專指出，公園路4號原本是日產「青辰旅社」舊址，後來在1956年由台中市總工會改建為「勞工之家」，工程一拖再拖，直到1961年才完成第1期的「中正堂」，產權歸市府、工會使用10年。

不過，台中市總工會後來欠下高達500萬元債務，前理事長還曾想偷偷與外單位簽約，企圖改成戲院還債，最終被市府擋下，後來工會想租給準備搬家的市議會，談到最後竟因為多要求議會負擔2000元稅金而破局，債主直接上門討債，之後這棟建築曾被用來辦商展、當戲院，也承接過台中許多機械廠的商會活動，最後成為郵局員工的球場

粉專透露，直到1982年第18支局進駐，一待就是40多年，1994年正式更名為「台中公園路郵局」，隔年換上專屬的「台中公園」地名戳，就這樣一路營運至今；如今台中公園路郵局蓋下最後一枚尾日戳，也象徵公園路郵局70多年來的歷史正式劃下句點。

消息曝光後，不少在地人紛紛不捨留言表示「台中舊城其實很有故事的」、「感傷，充滿回憶的地方」、「是我們年輕時，美好的回憶」、「很棒、很有意義的最後紀錄，公園路郵局是離我家最近的郵局，好捨不得！以後要去民權路郵局了」、「我民國67年當兵體檢、抽兵種簽都在這裡，好懷念的地方」、「1982之前這裡開過『明湖春鴨子樓』，小時候舊市區辦喜宴都在這兒辦」。

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