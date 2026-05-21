貼公告沒人理！老公寓住戶「樓梯間堆滿紙箱、鞋櫃」他嘆：想賣掉

▲老公寓示意圖 。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

儘管有明確法律規範，公寓大樓的公共空間須保持淨空，然而堆放雜物的情況仍比比皆是，一名網友抱怨，為了應付檢查，住戶把堆放在走廊與樓梯間的鞋櫃、傘架、紙箱與雜物清空，檢查一結束，公共區域又被各種物品占滿，甚至還飄出異味，不管是貼公告還是在住戶群組反映，幾乎都沒人理會，讓他很崩潰。

大安區老公寓住戶抱怨 走廊堆滿雜物



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網友在PTT發文，住在台北市大安區的老公寓，幾個月前北市府寄出通知，告知將進行檢查，住戶在那一兩個月間，紛紛把放在走廊上的鞋櫃、傘架、紙箱與各式雜物搬走，公共空間一度恢復整潔。不過，等到檢查一結束，公共區域又開始慢慢被堆回去，而且放置的物品越來越多。

除了雜物外，住戶還會把垃圾暫放在樓梯間，甚至還飄出異味，他表示，「主要是安全問題沒錯，再來是美觀整齊問題」，曾貼公告提醒，但根本沒人理會，在住戶群組反映相關問題，也一樣沒有下文，開始考慮把房子出租或是賣掉，「實在搞得滿肚子氣，新房子真的比較好嗎？」

貼文一出，網友表示，「老公寓就這樣啊，沒有管委會。3樓樓梯間的電燈壞掉，2樓是絕對不會出錢的」、「鄰居是老人能怎辦，鄰居素質是抽卡，運氣問題」、「老公寓住久的就是老大，如果沒有管委會更是沒救」、「新房子不一定比較好，有管理好的社區才會比較好」、「有能力絕對是搬走」、「搬走是最佳解」。