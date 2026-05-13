都會OL、小資女買房時代？專家點1現象：建案行銷瞄準「她們」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳筱惠攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

內政部統計顯示，截至2026年3月底止，全國總人口數為2327萬0568人，其中女性人口數達1182萬6168人，占整體人口比例約50.8%。房市專家何世昌指出，在「女多男少」逐漸成為長期趨勢下，不僅女性屋主的數量與占比可望持續提高，連建案行銷、樣品屋設計，甚至空間規劃，也越來越明顯朝女性購屋族群靠攏。

何世昌在粉專「何世昌的房產知識Buffet+」發文表示，內政部統計顯示，截至2026年3月底止，全國總人口數為2327萬0568人，其中女性人口數達1182萬6168人，占整體人口比例約50.8%。他指出，台灣自2013年起，女性人口數就已微幅超越男性，之後差距持續擴大，「今年落差更加劇至1.8個百分點」，也讓「女多男少」看起來不再只是短期現象。

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他也提到，這樣的情況在六都尤其明顯，6個直轄市的女性比例全部高於男性，其中又以台北市差距最大，女性人口比男性多出14萬餘人，其次是新北市，也多出12萬餘人；即便差距最小的台南市，女性仍比男性多出1.8萬餘人。何世昌分析，近十餘年來，歷年男嬰數量其實仍大於女嬰，但人口結構卻一路朝「女多男少」發展，原因可能與高齡化社會下，女性平均壽命較長有關。

何世昌直言，當女性壽命比男性更長，而「女多男少」成為常態後，女性屋主的數量與比例勢必會持續提升，建商與代銷自然也會把目光放在女性消費者身上。他指出，現在許多建案廣告訴求都已朝「都會OL」、「小資女」甚至「親子風格」包裝，愈來愈常見。

不只如此，何世昌還點出預售屋樣品屋裡的「小心機」。他表示，由於女性在家庭購屋決策上具備重要地位，因此即使只有十幾坪的小宅，樣品屋也可能硬是做出一個大衣櫃，甚至規劃寬敞更衣室；廚房也常成為設計重點，不只廚具要漂亮，家電還會選用鋼琴烤漆，就是為了讓女主人聯想到理想生活的樣貌。