頂下北市店面才知「無法辦營登」！澳門男提告求退10萬定金結果曝

▲吳男頂下北市一處店面後，才發現不符合登記要件，無法辦理公司及營業登記 。（示意圖／ETtoday資料照）

記者莊智勝／台北報導

一名澳門籍吳姓男子114年6月頂下張男在北市經營的1樓店面，未料簽訂頂讓協議、支付定金10萬元後，才發現該處不符合登記要件，無法辦理公司及營業登記，且房東事後亦停止租約，但張男仍拒絕返還訂金，吳男因此提出告訴。台北地院法官審理後，駁回吳男請求。可上訴。

判決書指出，吳男有意承接張男在北市經營的1樓店面，雙方簽訂頂讓協議後，由吳男支付10萬元定金，但吳男主張，當初因張男明確表示該店面可辦理公司及營業登記，並稱已向房東確認沒有問題，他才同意頂讓；未料支付定金後，才發現該處不符合登記要件，無法辦理公司及營業登記，事後亦與房東終止租約，但張男卻拒絕返還定金，吳男認為張男自始隱瞞，且他契約之目的已無法實現，雖然合約載明「定金不退」，惟此條款是在他未能預見登記障礙下所簽，因此提出告訴，請求張男返還10萬元定金。

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對此，張男則駁斥，表示自己已經充分揭露標的物現況，且簽約時吳男已知悉標的物性質，張也於114年6月20日告知吳男關於稅籍登記之流程，當時吳並未提出須具備「建物登記」始能履約之要求，且吳男為澳門籍投資人，對於外資設立公司所需之特殊行政規範，應負有查證及確認義務，不得於事後將自身行政審查未過之風險轉嫁予他。張男認為，吳男因自身公司設立之行政障礙而拒絕接手店面，屬可歸責於原告之事由致系爭協議不能履行，他得依法沒收定金。

台北地院法官勘驗吳男提出之匯款紀錄、對話紀錄、租賃契約書、房屋使用同意書等，協議內容，堪認114年6月10日雙方簽訂之協議內容並無該店面須能辦理公司登記之約定，吳男直到簽約後才於同年6月20日傳LINE詢問營業登記事宜，並於8月4日才得知店面若欲為公司登記，須提供建物第2類登記謄本，而該店面為未辦保存登記建物，無法提供建物第2類登記謄本致無法為公司登記，吳男乃終止與房東之租約，並要求張男退定。法官認為，吳男未能提出其他證據證明係因張男承諾或保證可辦理公司及營登，方同意簽訂頂讓協議，是吳男主張即屬無據，礙難憑取，因此駁回吳男請求，判決張男免退定金。全案可上訴。