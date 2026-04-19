中壢體育園區雙軌推動住宅方案　可負擔住宅與社宅發包到位

▲中壢體育園區雙軌推動住宅方案。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府都發局19日表示，市府推動可負擔住宅政策，研擬《桃園市可負擔住宅興辦管理自治條例》草案，於本月15日經市政會議正式通過並送請市議會審議；同時結合大眾運輸導向發展（TOD）策略，優先擇定於A20、A21站及中壢體育園區整開區等捷運場站周邊地區實施。

其中，中壢體育園區內中運段50與235地號兩處社宅於本月13日完成發包，市府將透過整合社宅與可負擔住宅，讓不同居住需求的市民皆能共享最優質的城市機能與生活環境。

[廣告]請繼續往下閱讀...

都發局指出，中運段50與235地號兩處社宅規劃為地下3層，地上12、13層建築，總樓地板面積分別約1.22萬坪及1.11萬坪，工程總經費合計約50億1,000萬；未來將分別提供328戶及306戶住宅，規劃一房型、二房型及三房型，另也保留一定比例(約5%)的無障礙房型，滿足不同族群與年齡層的居住需求。建築本體設計也一定符合能效1+等淨零碳排的多項標章，預計在今(115)年底開工，119年完工。

又，本次發包的社宅位置鄰近捷運綠線延伸中壢線G26站及中壢車站，附近更有規劃中的中壢大巨蛋，區位條件極佳。此外，兩處社宅亦納入公托中心、身障者服務中心及社會局南桃園服務據點等多項公共服務設施，持續強化在地社會福利量能，落實全齡照顧與社會支持體系，與周邊鄰里連結，使社會住宅成為地區生活核心。

市府同步推動「社會住宅」與「可負擔住宅」，全力為青年及婚育家庭打造從「租屋」到「購屋」的完整安居階梯，透過整體規劃，緊密結合居住與交通機能，逐步實現「站站都有家」的都市願景。