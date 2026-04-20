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玉里臭豆腐卡位「碧潭店王」　招租資訊挖出「月租飆16萬」

▲▼ 碧潭,玉里臭豆腐 。（圖／記者項瀚攝）

▲「玉里橋頭臭豆腐」臭到出名，插旗新店碧潭展店，引發熱烈討論。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

臭到出名的「玉里橋頭臭豆腐」插旗新店碧潭店王，引發熱議。該店面前一手是咖啡廳，在去年6月熄燈，過去曾以每月16萬元招租，很快就吸引「玉里橋頭臭豆腐」接手。在地攤飯表示：「還沒見識到有多臭，但樂觀其成，希望藉由名店帶動商圈人氣。」

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花蓮臭豆腐名店「玉里橋頭臭豆腐」插旗大直，但先前由於氣味過於濃烈，導致周遭居民反彈，還被環保局開罰58.5萬元，可說是「臭到有名」。

近日，「玉里橋頭臭豆腐」在新店碧潭橋頭透店掛上招牌，引發熱議。記者實地走訪，街頭許多民眾都在議論這塊看板，現場裝潢工班正在進行工程，但師傅表示：「不清楚何時開幕以及租金資訊。」

記者追查，發現這棟4層透店1月時曾發出招租資訊，建物室內坪數122.7坪、每月租金開價16萬元，並備「1至4樓皆有用餐區，可設置25~30桌。」該資訊，從刊登到玉里招牌掛出，僅短短3個月時間，目前刊登資訊已下架。

致電該物件委託的房仲楊店長，但拒絕透露任何資訊。該店面過去曾是火鍋店、咖啡廳，而前一手幸福紫咖啡在去年6月熄燈，因此該透店閒置時間也不超過1年就順利去化。

▲▼ 碧潭,玉里臭豆腐 。（圖／記者項瀚攝）

▲「玉里橋頭臭豆腐」承租的碧潭透店，過去是咖啡廳。（圖／記者項瀚攝）

經查該透店地址，未能調閱出謄本，推測其可能為未保存登記建物。另外根據地籍圖來看，經查該建物坐落的其中一筆土地，地主為在地王姓自然人，在2014年透過買賣取得。

一位賣經營香腸攤16年阿伯說：「這店面多年前租金就10幾萬元了，玉里還沒開幕，還沒見識到有多臭啦，但我們這邊住宅大樓跟店家有一段距離，應不至於像大直事件一樣。」

阿伯說：「我們碧潭這一側，商家不多，平常只有假日或有舉辦活動的時候人比較多，非常期待玉里趕快開幕，樂觀其成，希望藉由他們名店的名氣，帶動商圈的人潮。」

在地房仲、「新店阿緯」陳牧緯表示：「該透店位於新店溪西側、座落碧潭橋頭，是從新店站一側行走吊橋一定會看到的，相當醒目，可稱作碧潭店王，加上整棟面積超過百坪，且區域住宅量體也不算小、還有商旅飯店機能，整棟每月租金開價16萬元可以理解。」

但經查實登，碧潭路尚出現過店面租賃交易。

▲▼ 新店碧潭 。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

▲「玉里橋頭臭豆腐」插旗新店碧潭分析整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

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關鍵字：玉里橋頭臭豆腐臭味碧潭新店大直租金

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