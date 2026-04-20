美濃史上最貴！　自然人搬5500萬現金買19年農舍

▲根據實登揭露，2月美濃出現一筆破紀錄交易，一棟屋齡19年的農舍，由自然人以現金5500萬元豪氣買下。（圖／翻攝自Google Maps）

記者張雅雲／高雄報導

美濃離塵不離城一直是高雄慢活聖地，吸引不少偏好田園生活的買方。根據實登揭露，2月美濃出現一筆破紀錄交易，一棟屋齡19年的農舍，由自然人以現金5500萬元豪氣買下，不僅刷新美濃房價天花板，也是實登以來該區最貴農舍王。

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根據實價登錄揭露，美濃區中興路二段的透天，為地上1樓，屋齡19年，地坪843.98坪、建物面積82.96坪，總價5500萬元，若以地坪換算，單價6.5萬元，總價一舉衝上5500萬元，創下美濃有實登以來，住宅與農舍類型的最高總價紀錄。

該地屬非都市土地中的特定農業區的農牧用地，並備註有「建物為農舍其他增建」。據查，買家為高雄自然人以現金入手。

高雄市仲介公會監事召集人鄭啟峯表示，由於美濃需藉由國道10號連接高雄市區，車程約40~60分鐘，買方多半具地緣關係，或是喜歡當地生活品質的退休族群，偏向封閉型生活圈，買家也較受限。

▲美濃離塵不離城一直是高雄慢活聖地，吸引不少偏好田園生活的買方。（圖／翻攝自Google Maps）

住商不動產南區執行協理林祺博分析，該區中古透天交易總價多在1000~2000萬元，總價少見突破3000萬元，且根據《農業用地興建農舍辦法》規定，新設農舍的門檻高。不僅申請人須具備農民資格、且土地取得及戶籍登記均需滿2年，基地面積更不得小於0.25公頃。

林祺博說：「在法令限縮且審核趨嚴的背景下，這類早期興建、具備大面積地坪且規畫完整的合法農舍屬於稀缺物件。該案由於裝潢高檔與氣派，對有假日休閒需求的高資產客群、中南部企業主具特殊吸引力，因此撐起罕見高總價。」

鄭啟峯分析，目前當地新華廈單價落在19~21萬元，中古交易以屋齡20~40年透天、華廈為主，屋齡30年以上透天，地坪約20坪，成交價350~600萬元，多為屋況老舊，入手後還需準備一筆整修費用。至於中古華廈屋齡約30年，單價約7~10萬元。

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