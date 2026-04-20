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養蚊3年房東軟了！　七期貴婦SPA館年砍租240萬求去化

▲▼ 七期,新三,市政路,賣地,朵薩 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲七期頂級養生地標的貴婦SPA舊址，歷經長達3年空租，近期屋主態度明顯轉軟，月租金從原本開價170萬元下修至150萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

房東自砍月租20萬求生！七期市政路、文心路周邊，過去被視為頂級養生地標的貴婦SPA舊址，歷經長達3年空租，近期屋主態度明顯轉軟，月租金從原本開價170萬元下修至150萬元，等同1年租金減少240萬元。專家分析，反映高總價店面的承租壓力。

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貴婦SPA舊址緊鄰市政府、市議會，屬七期正核心商業區。基地面積約553坪，該地使用分區為「新三」土地，容積率400%。該址過去由SPA館承租逾10年，採「租地自建」模式。

據了解，業者投入約1億元打造清水模風格建築，空間規劃涵蓋前後兩館、營業廳、餐廳、辦公室及多間設計套房，具備企業總部或高端商業用途條件。

過去該地也不斷有求售訊息，開價從2009年的5億元，一路來到如今18億元，租金也至少增加百萬元，算是見證七期從荒蕪到繁華，吃盡利多。

▲▼ 七期,新三,市政路,賣地,朵薩 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲該店面鄰近台中捷運綠線市政府站、水安宮站，並串聯台灣大道、文心路、市政路等主要幹道，交通條件優異。（圖／記者陳筱惠攝）

七期房仲謝兒政分析：「其實該基地左右，已經是既有建物，若未能整合文心路側鄰地，整體開發效益相當有限，且基地形狀不完整，出售土地的成交難度相對偏高。」

據了解，最初地主僅出租土地時，月租金約80萬元，如今改為含建物整體出租，租金一度拉高至170萬元，漲幅翻倍。然而在市場氛圍轉冷、承租方觀望情緒濃厚下，最終仍下修租金，尋求去化。

對此，謙仁不動產協理簡剴延認為：「目前該案地上物屋齡尚未到危老年限，仍具使用價值，適合企業總部或品牌旗艦據點進駐。以現階段台中微型商辦逐漸興起，佔地500坪以上的大面積空間反而具備稀缺性，加上鄰近台中捷運綠線市政府站、水安宮站，並串聯台灣大道、文心路、市政路等主要幹道，交通條件優異，有助提升企業曝光與品牌形象。」

謝兒政說：「其實適度的租金讓利是為了換取長期資產價值的穩定度。以單月100萬元計算，空置3年所損失的現金流與房屋折舊，至少3600萬元，現在招租成功，效益遠大於每個月20萬元的租金減讓。」

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關鍵字：台中七期租金下修商辦空置企業總部頂級店面

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