台灣大道首排「育堂序麗」成為你的人生主場！步行500公尺抵捷運站　坐擁「台中101」百億開發願景

▲壯壯開箱位於台中台灣大道首排的「育堂序麗」，鄰近雙捷核心並由坤興營造以豪宅規格打造，為西屯區稀有的高質感純住地標 。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

台中城市發展正迎來前所未見的國際化浪潮，而代表城市核心門面的「台灣大道」與捷運綠線交會點，近期因多項百億規模的開發案相繼啟動，再度躍升為全台置產者的目光焦點。知名啦啦隊女神壯壯日前現身台中，並非為了球場賽事，而是受邀開箱位於西屯區黃金地段的指標新案「育堂序麗」。這座由育堂建設推出、並力邀深耕七期豪宅市場32年的「坤興營造」親自操刀的21層地標建築，憑藉著台灣大道第一排的稀有地段，以及與台北101、國泰建設等頂尖團隊共構的未來願景，正式宣告屬於菁英族群的「人生主場」已然成形。

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坤興營造32年職人工藝，打造台灣大道新經典

對於高端置產者而言，品牌力與工程品質是決定資產價值的關鍵指標。「育堂序麗」最核心的競爭優勢，在於其營造團隊坤興營造；該團隊在台中七期豪宅聚落深耕超過三十年，以嚴謹的施工品質與對建築細節的堅持著稱。壯壯在影片中特別強調，過去她帶領球迷喊出球場勝利，而今日她推薦的是一種「置產者的勝利」。

坤興營造將七期豪宅等級的施工標準完整帶入本案，即使是細微處如「社區全車道採地磚鋪面」的設計，也毫不妥協，展現出與一般首購型產品截然不同的細膩質感。這種對細節的講究，不僅是為了視覺上的美感，更是為了確保建築在長久使用後的穩定與價值。

距轉乘樞紐捷運站500公尺，未來「台中101」就在對面

買房首重「地段」，置產則看「眼光」。「育堂序麗」坐落於台灣大道與文心路這兩條台中最重要的軸線交會處；且基地距離捷運市政府站僅約500公尺，步行即可快速接軌軌道經濟鏈。更令人矚目的是，隨著國泰建設與台北101團隊聯手打造的「國泰置地廣場」預計於2029年完工，該區將迎來台中首座「101級」的世界級商辦地標。

此外，該區段未來的發展規模極具想像空間，高達43層樓的冠德購物中心、頂級凱悅酒店及文青必訪的青鳥書店都將陸續進駐；對於「育堂序麗」的住戶來說，這意味著走出家門即是與國際接軌的金融貿易中心。而在現有機能方面，台中百貨雙雄「新光三越」與「台中大遠百」簡直就像是「御用百貨」，想逛街、品嚐高級料理、觀賞最新電影，都在步行可達的生活圈內。當未來捷運藍線與綠線在市政府站形成「黃金十字轉乘樞紐」後，此地的地王價值將會更加鞏固。

21層獨棟規劃，遠離商辦混雜享有純粹生活感

在西屯區核心，尤其是緊鄰台灣大道的精華地，許多建案為了追求利益極大化，多採商辦混合或大戶數規劃，導致出入成員複雜。然而，「育堂序麗」堅持規劃為地上21層、地下5層的獨棟純住宅作品，總戶數僅133戶；這種「純住宅、無商辦混合」的社區環境，確保了出入成員的單純性與高度私密性。

建築外觀不僅俐落大器，更融入了現代高端建築推崇的「錯層式宜居陽台」設計，讓住戶在繁忙的台灣大道首排也能擁有一抹垂直綠意，成為都市叢林中珍貴的呼吸空間。對於重視隱私與居住品質的現代菁英而言，這種純粹的住宅氛圍，是繁華市中心內最奢華的享受。

3米4高坪效空間開闊，日本職人廚具料理時光更便利

進入室內空間，「育堂序麗」展現了極高的設計誠意。全案規劃25至40坪、精緻2～3房格局。壯壯在樣品屋開箱時，對於玄關的規劃讚不絕口。大尺度的「玄關落塵區」結合整面牆的收納鞋櫃，滿足了女性對鞋履與時尚收藏的收納需求。更令人驚豔的是室內樓高達到3米4，讓視覺感官極為開闊，完全沒有壓迫感。客廳面寬更接近3米5，創造出超越同級產品的大器氛圍。

建材配備方面，更是直逼豪宅標準。廚房選用日本第一品牌「Cleanup」職人廚具，有下拉式櫥櫃方便收納，還有特殊的「磁吸式琺瑯背板」與「靜音水槽」設計，解決了主婦清潔與噪音的煩惱。衛浴設備則標配TOTO智能馬桶，且難能可貴的是，三房戶型的衛浴皆有開窗設計，保證了採光與通風。每一處建材的選用，都呼應了「人生主場」不只是口號，而是透過高品質細節堆疊出的生活溫度。

坐擁從繁華商圈到國家歌劇院的綠色散步慢活生活圈

除了繁華商圈，「育堂序麗」還擁有令人艷羨的綠意環繞。壯壯在影片中分享了她的完美生活節奏：早晨換上跑鞋，從家門口出發，穿梭在「新市政公園」與「夏綠地公園」的帶狀綠地中，一路慢跑至台中國家歌劇院。這條被譽為台中最美的綠色廊道，讓住戶在快節奏的都市生活中，能隨時切換至「慢活模式」。在寸土寸金的城市心臟地帶，能同時擁有頂級交通、百貨機能與大片綠地，就是「育堂序麗」能吸引菁英族群青睞的核心原因。

「育堂序麗」結合了卓越的地段力、深厚的品牌力與細膩的產品力。它不只是提供一個居住的空間，更是一張入主台中門面、與城市未來共同躍升的門票。隨著捷運路網的成熟與百億投資案的到位，台灣大道首排的價值將被重新定義，對於追求品質、講究細節的購屋者來說，這座由坤興營造打造的地標作品「育堂序麗」，讓人得定定義自己的「人生主場」，也讓世界看見你的高度。

「育堂序麗」

貴賓專線：04-2205-5688

接待會館：台中市西區民權路342號

官網：https://go.hiyes.tw/92gjfs

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