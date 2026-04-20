2億改建666坪加油站　「台中最美燒肉店」設計圖曝光

▲「福懋加油站」舊址由赤鬼集團以每月約200萬元高價承租，並計畫斥資2億元打造全新品牌旗艦店。（圖／翻攝自台中市政府都審公開資料）

記者陳筱惠／台中報導

「台中最美燒肉店」設計圖曝光，位於文心路與崇德路交界、緊鄰捷運文心崇德站的黃金角地「福懋加油站」，去年底結束營業，該地塊面積達666.7坪，過去傳出赤鬼集團以每月約200萬元高價承租，並計畫斥資2億元打造全新品牌旗艦店，如今地主送審設計圖曝光，驚艷不少台中人。

《地產詹哥老實說》EP305／高股息ETF動輒8%還買房嗎？ 專家教「存股換房」最高勝率打法

[廣告]請繼續往下閱讀...

據了解，文心崇德站的黃金角地「福懋加油站」，正對面即為赤鬼牛排現有據點，此次等於「跨街擴張」，一口氣拿下整塊角地。知情人士透露，集團確實已完成承租，未來將導入燒肉品牌，實際開幕時間尚未確定。

該角地原為福懋加油站使用，地主為母公司福懋興業，自2000年取得後長期持有至今，已超過25年，且目前無貸款壓力。隨著區域發展成熟、地價翻揚，加上餐飲進駐，被台中人譽為北屯「最忙的路口」。

▲位於台中市文心路與崇德路交界、緊鄰捷運文心崇德站的黃金角地「福懋加油站」，去年底結束營業（圖／記者陳筱惠攝）

群義房屋文華甘心店温峻豪分析指出：「整條捷運綠線帶動軌道經濟效應，最明顯的站點其實除了烏日站、市政府站等交通節點外，就屬文心崇德站最明顯，周邊支線的樓店，總價都已來到8～10萬元，顯示租金逐步攀高。」

温峻豪說：「以月租200萬元換算，該地每坪租金約3000元。雖然總租金規模驚人，但根據都審圖面來看，房東也做出相當大的讓步，包含興建『客製化』的建物，預估將是10年以上的長租。」

不過，該地段尚未正式申請建照，因此沒有預估完工時間、工程造價等資訊，市場預估，最快該地也要到2027年才有機會正式亮相。但從「赤鬼」牛排跨足「鬼作」燒肉，在台中燒肉一級戰區是否能殺出血路，備受市場關注。

《地產詹哥老實說》EP305／高股息ETF動輒8%還買房嗎？ 專家教「存股換房」最高勝率打法