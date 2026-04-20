科技紅利消失？　「原北市第一區」中古屋買氣縮水2.3%





▲觀察這5年來北市各區中古屋交易占比，大安區成長幅度高達3.1%。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

觀察這5年來北市各區中古屋交易占比，中山區占12.6%最夯。另外大安區成長幅度高達3.1%，來到11.8%；內湖區則衰退最多，從14.4%下降到12.1%。

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永慶房產集團比較2020年、2025年台北市各行政區屋齡5年以上的中古屋交易量占比變化，發現大安區近5年來交易占比有明顯成長，從8.7%成長至11.8%，增加3.1%，居北市之最。至於5年間交易占比減少最多的為內湖區，從14.4%減少至12.1%，減少2.3%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示：「房價高基期時代，購屋族對通勤時間、生活機能的要求提高，部分中古屋自住買盤轉向成熟的區域，因此出現核心蛋黃區占比普遍提升，而部分蛋白區、通勤時間較長的區域就出現降溫跡象。」

▲台北市各行政區近五年間中古屋交易量占比變化。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

陳金萍表示：「大安區擁有難以取代的地段價值，成為建商整合的首選，許多買方也看準中古屋擁有較低的公設比與總價優勢，又有老屋未來的重建增值潛力，因此中古屋也成為許多自住與置產族的首選目標。」

至於萬華區的交易量占比，5年間也增加1%。陳金萍表示：「萬華區為北市開發最早的區域之一，擁有許多屋齡高的房屋，近年來房價高漲，想入主台北市門牌的難度越來越高，讓許多預算有限的小資族群把目光轉往萬華區的中古屋。」

中山區為中古屋占比最高縣市，東森房屋研究中心經理葉沛堯表示：「中山區本就是台北市交易量大的行政區，其生活機能便利，且有不少小坪數、低總價中古電梯大樓產品，屬於北市的首購熱區，長年來熱度不減。」

台北市中古屋交易量占比，5年間減少最明顯的為內湖區。陳金萍分析：「該區過去受惠於科技產業聚落與就業紅利，吸引不少就業人口移入，自住需求穩定，不過目前因台北市產業多元、就業機會龐大，使該區原有優勢漸漸淡化。」

此外，陳金萍表示：「內湖區相較於大安、信義及松山等核心區，若是捷運通勤族，捷運路網不夠密集方便，每日通勤時間較長。若是選擇開車通勤，在上下班的尖峰時段，內湖區常會有交通壅塞問題，也使該區的中古屋買氣不如以往。」

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