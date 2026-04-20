20年台北福容8月熄燈　大咖房東將招租「年租金估破億」

▲「福容大飯店台北一館」擁20年歷史，將在8月1日熄燈。（圖／業者提供）

記者項瀚／台北報導

「福容大飯店台北一館」擁20年歷史，將在8月1日熄燈。該建物及土地由台糖持有，建物屋齡33年，預計將再釋出招標。專家表示，該建物最初是台糖辦公室，估未來若飯店招標不順，可能會改成商辦模式出租。

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「福容大飯店台北一館」擁20年歷史，今年9月租約期滿，餐飲服務預計於7月1日起暫停供應，最後住宿服務日則為7月31日，並於8月1日起正式封館，同時祭出許多優惠活動。

經查，「福容大飯店台北一館」建物屋齡33年，面積5137坪，建物及土地所有權人都是台糖，預計建物不會拆除，月底前就會釋出招標。

「福容大飯店台北一館」原先為台糖公司總部大樓，隨遷到台南，這棟樓才釋出，並由福容進駐。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示：「當前飯店業經營壓力不小，又要一次吃下那麼大面積，具有一定難度，估該案存在改回商辦模式出租的可能性。」

租金方面，市場人士推估：「每坪租金抓在2000~2200元左右，每年租金估在1~1.2億元水準。」

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