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為付訴訟費！「下市巨頭」台南店面淪法拍　底價4500萬

▲▼ 南區,市場,台南 。（圖／記者張雅雲攝）

▲昔日土地開發巨頭台開公司，因無力償還多家金融機構欠款，2022年下市，名下資產陸續進入法拍。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

昔日土地開發巨頭台開公司（2841），因無力償還多家金融機構欠款，2022年下市，名下資產陸續進入法拍，為「給付訴訟費用」，台南南區華廈1樓店面29日進入第四輪第一拍，坪數為268.87坪，底價4500萬元，專家分析，流標機會高。

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根據法拍公告，該物件位於台南市南區文南一街，債務人為台灣土地開發股份有限公司，拍賣標的為華廈1樓店面，屋齡35年，建坪共268.87坪，本次拍賣底價為4500萬元，拆算單價約16.7萬元。

▲▼ 南區,市場,台南 。（圖／記者張雅雲攝）

▲該物件部分範圍目前仍由工程行承租作為倉庫使用，租期至2028年8月。（圖／記者張雅雲攝）

不過，筆錄載明，該物件部分範圍目前仍由工程行承租作為倉庫使用，租期至2028年8月，租金金額未公開，拍賣條件屬於「部分點交」，也增加未來得標人接手後的使用與處理難度。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，該物件自2022年流入法拍市場，首輪拍賣進行到二拍時，一度遭債權人撤回，之後再進入第二輪拍賣，歷經多年仍未順利脫手，4年來已來到第四輪第11拍。

▲▼ 南區,市場,台南 。（圖／記者張雅雲攝）

▲該物件正對南區文華公有市場，採買相當方便。（圖／記者張雅雲攝）

在地房仲則指出，該區屋齡約30年的華廈產品，單價大多落在10萬元上下，且不只1樓店面，樓上也有物件掛售多年，關鍵就在於整體屋況不佳，加上該棟出入情形較複雜，對一般買方而言，後續整理與處理成本都不低，導致接手門檻偏高。即使價格一路修正，市場買方態度仍偏保守。

透明房訊總經理陳慧瑜表示，該物件正對南區文華公有市場，採買相當方便，不過雖然是台南成熟生活圈，但並非市區一線商圈，商業效益相對有限。

▲▼ 。（AI協作圖／記者張雅雲製作，經編輯審核）

▲台開文南一街法拍物件小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

陳慧瑜指出，該案歷史最低拍賣價格出現在2023年3月，當時底價為2576萬元，換算建坪單價約9.6萬元，但最後仍以流標收場。若依照法拍每拍打8折的慣例推估，此輪後續拍次價格若能再往下修，甚至跌破歷史低點，市場接受度才可能明顯提升。

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關鍵字：台開法拍台南店面房地產投資

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