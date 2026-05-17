ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

天母風光不再？他曝年輕人青睞「1社區」　網：一個養老一個熱鬧

▲天母。（圖／翻攝自台北市商業處官網）

▲天母向來被視為台北市最頂生活圈。（圖／翻攝自台北市商業處官網）

記者王麗琴／綜合報導

天母地區擁有濃厚異國風情、高級住宅以及慢活步調，向來被視為台北市最頂生活圈，不過，近日有網友發現，現在年輕人都在討論民生社區，且一堆人氣店家進駐，好奇天母是不是被民生社區比下去？貼文引發2派網友論戰，有人指出民生社區的生活機能較好，天母離市區太遠；但還是有不少人秒選天母，認為天母仍然是「有錢老人的生活圈」。

一名網友在PTT以「天母商圈已經比不上民生社區了？」為題發文，表示在陽明山附近的天母社區，當初因為有美軍駐紮，讓該地區變得很國際化，加上居民對生活品質要求高，堪稱是台灣最頂的生活圈。但近來他發現，年輕人都在討論民生社區，加上一堆人氣店家進駐，使得民生社區變成台北目前最有人氣的商圈之一，讓他好奇「台北最夯生活圈是否已經換人」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ 民生社區。（圖／翻攝自台北市商業處官網）

▲民生社區因生活機能好，加上有人氣店家進駐，越來越火熱。（圖／翻攝自台北市商業處官網）

貼文曝光引發2派網友熱議。支持民生社區者認為民生社區具備地理優勢，「離信義區、東區這麼近，根本不用養百貨」、「民生社區去信義區、東區、大巨蛋、小巨蛋都很近」、「民生社區生活機能好，居住環境好，人氣又旺」、「天母離市區太遠了」。

支持天母者則認為，當地居住環境優良、醫療資源完善，「還是秒選天母，居住環境好很多，又有榮總、振興醫院」、「以養老居住來說，不熱鬧不是完全壞事」、「這兩個一聽就是天母外國人更多，而且那種文化氛圍跟民生社區不一樣」；不過也有網友直言，天母商業機能早已不如過往，沒落20年以上，「有錢人住那邊的還是很多，但不會有年輕人沒事到那邊去逛街，百貨公司主要也是服務那邊的貴婦」。

事實上，過去就曾有網友拿2地做過比較，認為民生社區是「台北市中心的天母」，擁有綠地多、環境安靜與居民素質佳等優勢。不過網友也指出民生社區缺乏捷運、停車困難，加上多為老公寓，對部分族群吸引力有限。

粉絲看過來！！K-SPARK 「演唱會票券特區8880元-2張」提供星光雲粉絲即刻購買！

關鍵字：PTT天母民生社區

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

最後一塊關鍵拼圖！暫緩發展區禁建解除　土城捷運站生活圈大升級

土城捷運站生活圈大升級！土城暫緩發展區區段徵收範圍都計變更案，17日經新北市都市計畫委員會審議通過，本案開發後將填補土城的發展缺口，透過明德路拓寬、增設社宅與公園，與相鄰的「司法園區」共同打造土城新核心。

2小時前

北市3億都更豪宅流標　國產署擬修法「租期拉長到20年」

近年財政部國產署透過房地標租方式，活化參與都市更新後分回的國有房地，但因現行租期最長僅5年，影響市場投標意願。國產署官員表示，未來規劃將出租期限延長至最長20年，盼提高潛在承租人參與意願，相關修正草案待行政院審議發布後，目標於今年下半年重新推出先前未標脫的都更分回宅。

3小時前

紐約擬徵豪宅稅！鎖定1.6億元「第二套房」　每年估進帳161億

紐約州長霍楚5月7日公布一項最新的預算計畫協議，擬針對紐約市內價值超過500萬美元（約台幣1.6億元）的「第二套豪宅」徵收新稅，預計每年可為紐約市帶來5億美元（約台幣161億元）的收入。然而，這項協議並未包含市長馬姆達尼極力主張的「全面調升富人所得稅」，引發黨內左翼人士不滿。

3小時前

房仲網售屋照驚見「房客躺床睡覺」　網友氣炸開罵

英國房仲業者在網路上刊登售屋資訊，公開屋內的照片及影片，讓對這間房子有興趣的人能夠更清楚了解內部屋況。只不過房仲也把現任房客躺在床上的樣子一併公開，遭網友群起砲轟。

3小時前

台北2700萬房「租金4.8萬元」投報率跟定存差不多！網：賺的是增值

台北市房價多年維持高檔，但租金成長幅度有限，也讓不少投資人越來越在意「以租養房」到底划不划算。近日就有網友分享，家人持有一間位在北市、鄰近捷運站紅線的房屋，當年買進價格約2700萬元，最近以48K出租後，換算實際報酬率，竟然只比銀行定存高一些，掀起網友熱論。

4小時前

天母風光不再？他曝年輕人青睞「1社區」　網：一個養老一個熱鬧

天母地區擁有濃厚異國風情、高級住宅以及慢活步調，向來被視為台北市最頂生活圈，不過，近日有網友發現，現在年輕人都在討論民生社區，且一堆人氣店家進駐，好奇天母是不是被民生社區比下去？貼文引發2派網友論戰，有人指出民生社區的生活機能較好，天母離市區太遠；但還是有不少人秒選天母，認為天母仍然是「有錢老人的生活圈」。

5小時前

OL買屋砍340萬！　堅守1原則「只坐著不說話」成交

買房開價與成交價之間的博弈，往往是首購族最恐懼的戰場。「Cosmo房產教練」在臉書粉專分享一起案例，一位OL首購族成功將開價1460萬元的物件，以1120萬元成交，省下整整340萬元，而且整個談判過程她「只有坐著沒開口」，令人相當好奇談判中間究竟發生了什麼事情。

6小時前

建商不蓋房！前2月開工創8年新低　部分地區房價倒退5年

建商不蓋房！根據數據顯示，全台2月份建照、使照及開工戶數同步出現大幅滑落，反映出建商在房市持續降溫與政策管制下，推案策略已轉向保守，專家認為以供給量來看已經回到約8年前起漲前，部分地區價格已回到5年前。

6小時前

男友買房！喊「沒出錢」否決她意見　網：都要有邊界感

近日有女網友發文吐露心聲，表示與男友有結婚共識，且對方近期在她家附近買了新房。由於購屋資金由男方父母支付、房貸由男方承擔，所以她的想法全部被否決，兩人甚至因此起了爭執。貼文曝光後，引起討論。

6小時前

「賣2500萬房給子女」踩巨雷　專家示警：未來稅金多噴900萬

許多長輩想將房產移轉給子女時，常聽信「用買賣比贈與省稅」的說法，但若操作不慎，恐引爆驚人的稅務地雷。退休理財顧問「R姐」廖嘉紅指出，二親等內的財產移轉，若無法提供清晰的「金流與付款證明」，國稅局將直接認定為贈與。這不僅會產生當下的贈與稅問題，最可怕的是未來子女售屋時，建築成本將被認定為極低的「公告現值」，導致房地合一稅飆升，稅金差額最高可達數百萬元。

6小時前

【紋絲不動】「空軍一號」轟鳴滑行經過！　陸士兵「一動也不動」網驚嘆

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

博弈大亨接手綜藝天王信義區別墅..

賣台北房買A7　住3年發現3問..

OL買屋砍340萬！　堅守1原..

《傳說對決》也是租客　「112..

台積電重返龍潭　桃園建商笑不出..

漢神洲際開幕滿月　「第一排」屋..

年收80萬「竟成買房主力？」　..

好市多起家厝新店來了　1.4萬..

生孩想換大坪數房「從新北搬到楊..

達人教用「1物」清潔窗戶　沒刮..

ETtoday房產雲

最新新聞more

暫緩發展區禁建解除　土城捷運站..

財部都更宅「擬延長租期拉長到2..

紐約擬徵豪宅稅　每年估進帳16..

售屋照驚見「房客熟睡」　網友氣..

出租台北房租金4.8萬元！他愣..

天龍國最頂生活圈換人？他曝年輕..

OL買屋砍340萬！　堅守1原..

建商不蓋房！前2月開工創8年新..

男友買房！喊「沒出錢」否決她意..

「賣2500萬房給子女」踩巨雷..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366