天母風光不再？他曝年輕人青睞「1社區」　網：一個養老一個熱鬧

▲天母向來被視為台北市最頂生活圈。（圖／翻攝自台北市商業處官網）

記者王麗琴／綜合報導

天母地區擁有濃厚異國風情、高級住宅以及慢活步調，向來被視為台北市最頂生活圈，不過，近日有網友發現，現在年輕人都在討論民生社區，且一堆人氣店家進駐，好奇天母是不是被民生社區比下去？貼文引發2派網友論戰，有人指出民生社區的生活機能較好，天母離市區太遠；但還是有不少人秒選天母，認為天母仍然是「有錢老人的生活圈」。

一名網友在PTT以「天母商圈已經比不上民生社區了？」為題發文，表示在陽明山附近的天母社區，當初因為有美軍駐紮，讓該地區變得很國際化，加上居民對生活品質要求高，堪稱是台灣最頂的生活圈。但近來他發現，年輕人都在討論民生社區，加上一堆人氣店家進駐，使得民生社區變成台北目前最有人氣的商圈之一，讓他好奇「台北最夯生活圈是否已經換人」。

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▲民生社區因生活機能好，加上有人氣店家進駐，越來越火熱。（圖／翻攝自台北市商業處官網）

貼文曝光引發2派網友熱議。支持民生社區者認為民生社區具備地理優勢，「離信義區、東區這麼近，根本不用養百貨」、「民生社區去信義區、東區、大巨蛋、小巨蛋都很近」、「民生社區生活機能好，居住環境好，人氣又旺」、「天母離市區太遠了」。

支持天母者則認為，當地居住環境優良、醫療資源完善，「還是秒選天母，居住環境好很多，又有榮總、振興醫院」、「以養老居住來說，不熱鬧不是完全壞事」、「這兩個一聽就是天母外國人更多，而且那種文化氛圍跟民生社區不一樣」；不過也有網友直言，天母商業機能早已不如過往，沒落20年以上，「有錢人住那邊的還是很多，但不會有年輕人沒事到那邊去逛街，百貨公司主要也是服務那邊的貴婦」。

事實上，過去就曾有網友拿2地做過比較，認為民生社區是「台北市中心的天母」，擁有綠地多、環境安靜與居民素質佳等優勢。不過網友也指出民生社區缺乏捷運、停車困難，加上多為老公寓，對部分族群吸引力有限。