中工經營權之爭變「純愛劇」　寶佳估拿4席董事攜手威京

▲中工（2515）經營權之爭終於畫下句點，今（20日）中工董座周志明、堡新董座鄭斯聰、威京代表沈慶光握手大和解 。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

中工（2515）經營權之爭畫下句點，今（20日）中工董座周志明、堡新董座鄭斯聰、威京代表沈慶光握手大和解。鄭表示：「我們要再次擦亮中工這個招牌，創造出更好的績效。」沈表示：「寶佳與威京這段戀愛過程中，有很多酸甜苦辣，但我們都以愛護中工員工及股東，為最大共識。」

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中工經營權之爭，一波三折，終於畫下句點。中工兩大股東寶佳集團、威京集團，經由雙方共同友人居中牽線，已順利完成協商，確立了攜手共治大方向。7席董事中，寶佳估計拿到4席、威京集團僅有3席。

今（20日）中華工程、堡新投資、威京集團召開記者會，由中華工程董事長周志明、堡新投資董事長鄭斯聰、威京集團代表沈慶光代表3方出席。

周志明首先致詞：「今天非常高興兩大主要股東堡新投資、威京集團，已順利完成友好協商，雙方基於公司永續成長、全體股東與公司的最大利益為優先考量，決定共同參與公司治理，此次圓滿落幕，展現大股東對中工未來的深厚期許，齊心協助公司營運發展。」

鄭斯聰表示：「雙方透過協談，降低公司經營的不確定性，讓公司、員工在一個穩定的狀況，我想這是一個負責任的決定。」

鄭斯聰表示：「我們期待，透過參與中工的經營，讓這個有歷史的企業經營得更好，在這個前提之下我相信新的董事會將依公司法及股東會的決議程式，推選出最優秀的董事、獨立董事，確保中工以後的永續經營。」

鄭斯聰強調：「新的經營團隊會透過正確的投資策略佈局、更好的經營效率，讓公司有足夠的能力來給員工加薪、讓股東有回報、讓客戶能得到更多的價值，我們要再次擦亮中工這個招牌，創造出更好的績效。」

沈慶光表示：「強強聯手，未來1+1大於2效果肯定會非常顯著。」他坦言：「一個家庭的組合，免不了不盡相同的看法，但雙方非常有默契地達成共識。」

沈慶光說：「『長江萬里必定入海，黃河九曲終必一職』，在寶佳與威京這段戀愛的過程中，有很多酸甜苦辣，但我們都以愛護中工員工、股東為最大共識。」

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