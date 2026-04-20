6年最低！　前2月預售交易量5466件、年減28%

▲前2月預售交易量5466件、年減28%，創6年同期低點。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者項瀚／綜合報導

前2月預售交易量5466件、年減28%，創6年同期低點。信義房屋專家表示，央行第二套房貸微放寬，加上股市表現亮眼，房市人氣緩步回升，市場聚焦隨買氣逐步回籠，量能是否即將先蹲後跳。

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信義房屋統計今年前2月全台預售揭露5466件，年減28%，進一步觀察各縣市，北市年減12%、新北年減16%，表現相對穩定，其中新北揭露1299件，是六都唯一還能銷售千件的都會區。另外，桃園、台南年減幅超過3成，高雄年減超過5成最多。

▲近年前兩月預售揭露件數。（AI協作圖／資料來源：信義房屋，記者項瀚製作，經編輯審核）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「央行第二套房貸微放寬，加上股市表現亮眼，房市人氣緩步回升，一手市場仍是房市領頭羊，預售市場進入個案表現階段，股市大漲後也有些個案表現穩定，甚至億元市場也見到人氣。」

不過，曾敬德表示：「今年329檔期市場反應有限，倘若預售市場持續維持低量，市場難脫盤整格局，現在來看中南部的房價飆漲區域，市場還在盤整階段。」

曾敬德觀察：「有些市場派的開發商調整速度較快，新案願意回到市場行情銷售，有些外圍的區域則還在等人氣回籠，現在不僅開發商與消費者都在觀察，『一邊等價格、一邊在等買氣甚麼時候打開』。」

《住展雜誌》發言人陳炳辰表示：「在市場轉入空頭之際，蛋黃區價值、供需結構優勢再度體現，銷售順暢、價格維持得不錯的個案，幾乎都是在供給量有限區域，因此雙北交易量年減幅較小，市區中不少個案都繳出銷售佳績，同時雙北都更案多，推案進度也較不會受到景氣影響而縮手。」

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