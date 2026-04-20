「土方孤兒」現蹤！　南市清運費飆漲3倍、每方破2000元





▲針對近期台南土方之亂，台南市議會20日舉行土方專案報告，台南市議員蔡筱薇直言困境是「有土卻沒地方倒」。（圖／翻攝自Facebook／蔡筱薇）

記者張雅雲／高雄報導



台南「土方之亂」愈滾愈大。 隨1月1日土方清運新制上路，違規傾倒廢土問題浮上檯面，在「合法去化管道不足」的衝擊下，土方處理費從每立方600元一路狂飆3倍、衝破2000元大關，不少新案乾脆暫停開工，甚至出現有土沒處去的「土方孤兒」。

《地產詹哥老實說》EP305／高股息ETF動輒8%還買房嗎？ 專家教「存股換房」最高勝率打法

針對近期台南土方之亂，台南市議會20日舉行土方專案報告，台南市議員蔡筱薇直言，土方問題並非短期現象，早在2016~2022年，台南違規傾倒案件數居全台之冠，顯示問題長期存在且具結構性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蔡筱薇點出土方之亂最嚴峻困境在於「有土卻沒地方倒」，隨管制上路，合法土資場不僅費用飆升，甚至出現只收大型建案、不接小型工程的現象，造成基層公共設施維修如路燈、號誌、公車站牌等工程，因土方無處去化而被迫延宕，形成所謂「土方孤兒」。

此外，土方處理成本暴衝，也讓公共工程履約壓力大增。蔡筱薇指出，以市場行情來看，2025年前每立方土方處理費約600~900元，2026年平均已飆升至2015元，漲幅超過3倍，市場上甚至還有更高價格，未來恐衍生標案計價爭議與工期延誤等履約糾紛。

▲土方無處去化而被迫延宕，形成所謂「土方孤兒」。（示意圖／記者游瓊華翻攝）

而業界也抱怨，像是台電因營建剩餘土石方無處去化，且處理費飆漲，新建案送電與基礎建設工程幾近全面停擺，除非建商願意自行處理挖出的土石方，否則送電工程也是等到遙遙無期。

不願具名台南在地建商直言，土石方過去存在違規傾倒的「灰色去化」空間，價格混亂甚至出現暴利，如今政策改為全面納管，本質上是走向制度化與永續處理，但問題在於配套並未同步到位，「中央先上路，地方根本來不及應對」。

他表示，在管制上路後，「很多工程已經停工觀望，不然就是只能加價處理」，市場行情已被拉升至每方約1800~2000元，甚至因運距、量體不同出現更高價格。尤其土方「量越少越貴」的現象明顯，小型工程、透天建案因無法取得規模優勢，實際處理成本往往高於市場均價，也進一步加劇小建案停擺。

對此，台南市市府工務局代理局長王建雄認為，5月將啟動3個公辦臨時暫置場後，預計應可降低土方的處理價格，緩解亂象壓力。

《地產詹哥老實說》EP305／高股息ETF動輒8%還買房嗎？ 專家教「存股換房」最高勝率打法