買不起蛋黃區？他住淡水「2房800萬」不後悔：預計5年後賣

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pexels）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少首購族買房時，都會面臨「地段」與「總價」的拉鋸戰。一名網友分享，自己目前住在淡水輕軌旁，買的是2房、總價800多萬元的房子，雖然通勤時間較長，但至少已經擁有自己的房子，房價也緩步增值，未來打算5年後出售。對此，信義房屋專家認為，買房不是只看遠近，重點是能否支撐下一步。

先求有再求好？首購族在總價與通勤間取平衡

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原PO在「買房知識家」發文，若是雙北蛋黃區的房子，多數人未必負擔得起，反而像樹林、泰山、淡水、林口等區域，還能找到相對低總價產品。以他自身為例，雖然每天通勤時間拉長，但至少已經先上車，也保有未來換屋的可能性。他也透露未來計畫，預計5年後賣掉，跟女友合資買在竹圍或北投捷運站附近。

不少網友留言認同這樣的思維，直言「量力而為很好」、「有個屋子總是對的」、「很多人不是不想買蛋黃區，而是頭期款和總價根本撐不起來」。也有人分享，自己早年買在林口的小兩房，如今房價已明顯墊高，慶幸當時有提早進場。

蛋黃區迷思沒那麼簡單 通勤、預算、增值性都要看

不過，也有網友提醒，蛋白區並非只看總價便宜就能下手，還要考慮未來轉手性、生活機能與交通條件。像淡水、林口這類區域，若產品供給量大、同質性高，未來出售時的競爭也可能較明顯；若單純只看低總價，卻忽略通勤成本與時間壓力，長期居住未必輕鬆。

也有人認為，與其一味追求門牌，不如依人生階段調整策略。對單身或小家庭而言，先買能力可及的小宅，累積資產與還款紀錄，等收入、家庭需求提升後再逐步換屋，反而比長期租屋、等待蛋黃區房價回檔，更有機會提早建立資產部位。

專家：買房不是只看遠近 重點是能否支撐下一步

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德可從市場角度分析，民眾挑選物件時，除了價格，還是要同步檢視通勤時間、生活機能、未來轉手性與貸款能力，不能只因為總價低就貿然進場。

現階段銀行對名下已有房貸者，第二戶購屋貸款最高成數上限為6成、且無寬限期；若屬實質換屋需求，則可與銀行切結，在一定條件下爭取排除適用，因此首購時若能保留未來換屋彈性，整體規劃很重要。