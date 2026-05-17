男友買房！喊「沒出錢」否決她意見　網：都要有邊界感

▲男友最近買房了。（示意圖／取自Pixabay，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有女網友發文吐露心聲，表示與男友有結婚共識，且對方近期在她家附近買了新房。由於購屋資金由男方父母支付、房貸由男方承擔，所以她的想法全部被否決，兩人甚至因此起了爭執。貼文曝光後，引起討論。

提意見全遭打槍！

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這名女網友在Dcard上，以「男友買房，要出想法嗎？」為標題發文，提到自己與男友有規劃要結婚，前陣子男友買了新房子，頭期款由男方爸媽出，未來房貸則是男友負責。

近期兩人開始看裝潢與電器，男友主動邀請原PO一起去看未來的房屋陳設，然而，她提出來的想法卻都沒有被採用。不僅如此，兩人還為此發生爭執，男友直言房子花的都是他們的錢，認為原PO沒有付錢，當然可以說得很輕鬆。

男友要她贊助電視或洗衣機

不只如此，男友還認為原PO必須負擔洗衣機或者電視的費用。原PO強調，她很清楚這是男友買的房，與她沒有關係，但她不解的是，既然男友一家人早有自己的想法，為何還要叫她一起去看裝潢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「這是你男友的資產，你沒必要幫他負擔什麼，送家電那些的，除非你願意有去無回，不然不要送。然後因為那是你男友的東西，也別想無償加自己的意見進去，雙方對這方面都要有點邊界感，相處起來會比較單純跟輕鬆」、「邀你去看又嘴你沒出錢不參考你意見，你更要擔心的是他爸媽會不會常來關心你們的日常生活」、「還沒結婚，叫他自己買比較沒有爭議」、「完全不用出錢，誰知道會不會分手」、「不出錢、不出意見、不入住」。