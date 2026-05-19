女忘繳租金！房東神秘簡訊「想聊聊二月」　網友一看秒懂

▲女子忘記交房租，收到房東一封神秘簡訊。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

房客忘記繳房租，房東卻不好意思直接開口？國外一名女房客在社群平台Threads分享，她的房東為了提醒她繳房租，傳了一則令人摸不著頭緒的簡訊，拐彎抹角詢問「對二月有什麼看法」，引發大批網友共鳴。

女忘記繳房租 房東傳神秘簡訊

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Newsweek報導，女子梅根（Meghan，@meghankcrozier）與房東就住在樓上樓下，但她有時候會忘記上樓繳房租，因為忘記新的月份已經開始。她坦言，房東似乎不太敢直接開口要錢，才會傳簡訊過來，但內容令人摸不著頭緒。

根據這封簡訊截圖，房東提到，「午安，梅根。想聽聽妳對二月這個短短的月份的看法，以及它在一整年裡的定位」。這段文字措辭迂迴，讓許多網友覺得既幽默又感同身受，將此解讀為一種禮貌、儘管帶點尷尬的方式，來提醒房客該交房租了。

網友秒看懂 房東委婉風格獲讚

此文一出立刻引發網友討論，不少人對於房東委婉提醒繳納房租的方式給予正面評價。有人說，「我蠻喜歡這個房東，他在儘量不給妳壓力的同時，順便提醒妳該交新月份的房租了」、「有沒有人也在想他以後要怎麼提醒？『嘿，梅根，現在都4月了，妳覺得這個月會下幾天雨呢？』」

不過也有人替房東抱屈，有網友稱，「有沒有人想過，要向一個成年人追討欠款有多讓人抓狂」。身為房東網友也坦言，「每次提醒房客都覺得很不好意思」。

這則貼文出現之際，正值全美租屋族面臨持續不斷的經濟困境。根據哈佛大學聯合住宅研究中心發布的《2025年全國住宅現況報告》，花費超過30%收入在住房與水電費上的租屋族，2023年已達2260萬人的歷史新高，其中逾1210萬人更花費超過一半收入在住房上。