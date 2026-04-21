ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

淡江大橋通車倒數計時、房市蓄勢待發　東森房屋：三大生活圈直接受惠

▲▼ 淡江大橋,淡水房市,交通建設,首購族,生活圈,東森房屋。（圖／東森房屋提供）

▲淡海新市鎮目前仍是淡水交易量體最大區域之一，主力成交產品多落在2至3房、總價1,000萬至1,600萬元區間，因總價相對親民、街廓新穎、社區選擇多，是首購與家庭客主戰場。

圖、文／東森房屋提供

備受矚目的淡江大橋預計於2026年5月完工通車，這項橫跨淡水河口的重大交通建設，不僅象徵北台灣交通路網再升級，也被視為淡水區域發展的重要轉捩點。市場普遍認為，淡江大橋完工後，將有效改善淡水長年聯外交通瓶頸，帶動人口移動、產業串聯與居住需求，對淡水房市與整體北台灣西部生活圈都具有深遠意義。

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，過去淡水雖具備捷運紅線優勢、自然景觀與房價相對親民等條件，但部分購屋族仍對通勤時間與交通壅塞有所疑慮。淡江大橋通車後，可望串聯台64、台61、西濱快速道路與台15線，讓林口、淡水、八里、桃園機場與台北港等區域連結更加順暢，淡水至八里尖峰時段預計可節省約25分鐘車程，北台灣西側交通骨幹將更完整。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 淡江大橋,淡水房市,交通建設,首購族,生活圈,東森房屋。（圖／東森房屋提供）

▲淡江大橋通車進入倒數階段，淡海新市鎮及沙崙生活圈同步受惠交通建設紅利，坐擁輕軌與完善街廓優勢，未來通勤便利性再升級，客戶詢問度大增。

葉沛堯指出，這代表淡水將逐步轉型為北台灣重要節點城市。重大交通建設往往帶動區域價值變化，而淡江大橋最大的效益，在於提升居住便利性與生活圈擴張性。當通勤效率改善後，購屋族對距離的心理門檻下降，可望吸引首購族、換屋族與退休置產族群進一步關注淡水市場。

東森房屋淡水新市鎮加盟店店東沈雅純表示，近期不少買方主動詢問淡江大橋通車後的交通效益，顯示市場期待度明顯升溫。她指出，目前淡水房市受矚目的三大生活圈，分別為淡海新市鎮、沙崙生活圈與竹圍生活圈，各自具備不同購屋優勢與客群輪廓。

▲▼ 淡江大橋,淡水房市,交通建設,首購族,生活圈,東森房屋。（圖／東森房屋提供）

▲東森房屋淡水新市鎮加盟店店東沈雅純表示，淡江大橋通車效益備受市場期待，近期買方詢問度明顯升溫。她指出，淡海新市鎮兼具總價優勢與交通建設題材，已成為首購與換屋族關注焦點。

沈雅純分析，淡海新市鎮目前仍是淡水交易量體最大區域之一，近一年平均房價約每坪32萬至35萬元，主力成交產品多落在2至3房、總價1,000萬至1,600萬元區間，因總價相對親民、街廓新穎、社區選擇多，推估目前門市購屋詢問度約占整體來客量40%以上，仍是首購與家庭客主戰場。

她進一步指出，沙崙生活圈因鄰近淡江大橋端點，加上擁有海景條件與觀光休閒機能，近一年平均房價約每坪39萬元，主力成交總價帶約950萬至1,800萬元。近期買方詢問明顯增溫，推估詢問度約占整體三成左右，屬於此次通車題材下最具話題性的區域之一。

至於兼具成熟生活機能與通勤便利性的竹圍生活圈，沈雅純表示，竹圍因擁有捷運紅線、醫療資源與成熟商圈，加上往返台北市區便利，長期以來自住需求穩定。近一年平均房價約每坪45萬至52萬元，為淡水房價相對高檔區域，主力成交總價帶約1,200萬至1,800萬元，推估詢問度約占整體25%至30%，不少通勤族與換屋族指名度高。

東森房屋提醒，交通建設利多雖有助提升區域價值，但購屋仍應回歸自身需求與財務規劃。若以自住角度出發，可依通勤需求、生活機能與預算選擇適合區域；若為置產族群，則建議以中長線角度布局，並留意區域供給量與未來出租需求。

▲▼ 淡江大橋,淡水房市,交通建設,首購族,生活圈,東森房屋。（圖／東森房屋提供）

▲淡江大橋通車慶祝系列活動總表

關鍵字：淡江大橋淡水房市交通建設首購族生活圈東森房屋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/8708

淡江大橋水下歷史浮現　「滬尾宴」10道料理重現清法戰爭場景

全台矚目的新地標「淡江大橋」將於5月12日正式通車，除了帶來交通利多，更喚醒了一段沉睡水下、罕為人知的百年歷史。淡水福容大飯店攜手淡江大學USR遊宴計畫團隊，共同舉辦「清法戰爭滬尾宴1002—法軍大砲..

23小時前

跟飯店索取礦泉水！她接「1通電話」開門驚：真的看到一台

近日作家黃大米發文分享在成都飯店的住宿體驗，她打電話向櫃檯索取礦泉水後，竟是一台「機器人」送到房門口，讓她感到相當新奇。她也透露這項科技在當地社區的普及程度，但也點出機器人送水的一個小缺點。

43分鐘前

怕70歲長者出意外「訂單人房易遭拒？」　媽犀利回擊...她讚爆

近日財經網美胡采蘋發文分享，母親的同學說，現在許多旅館為了怕發生突發狀況，會拒絕70歲以上長者預訂單人房。對此，胡采蘋母親幽默反擊「棺材是裝死人的，不是裝老人的」，而這般發言也讓胡采蘋忍不住大讚。

1小時前

常如山與劉姓自然人賣共有金店面　帳面獲利1500萬

愛爾麗國際醫療集團總裁常如山眼光精準，在不動產界以「掃樓大戶」聞名，特別青睞精華三角窗店面，根據實登，南高雄蛋黃區的三角窗透天，目前由「千山淨水」承租，1月以1.5億元轉手，據查，該棟透天由常姓與劉姓自然人共同持有7年，獲利1500萬元離席。

3小時前

七期「金色三麥」傳收攤改建26層豪宅　地主曝開發時程

七期「金色三麥」所處的精華地段，近期傳出將在27日送入都審，由建商委託宇豐建築師事務所規劃新案，基地為西屯區惠國段66地號，對此，地主聯聚建設接受記者電訪指出：「尚未有開發時程。」

3小時前

央北半價！「美河市」成交僅5字頭　屋主仍大賺2千萬

央北房價站上百萬大關，而新店指標大型社區「美河市」成交5字頭，價差將近1倍！但即便如此，「美河市」5字頭轉手的屋主仍是大賺出場，對照前屋主12年半前取得價格，大幅增值2000萬元。

4小時前

園區宅置產攻略！　專家點名北台灣「3大潛力區」

「買房，跟著科學園區走」不是口號，是許多房市專家一致的「置產鐵則」。以北台灣來說，園區宅包括北投北士科、新竹科學園區、龜山林口的華亞及AI+智慧園區；然而聰明的置產決定，除了瞄準這些科技園區帶來的產業紅利，也要鎖定周邊房價相對低基期的區塊，專家直接點名：三重仁義重劃區、新竹寶山、機捷A7。

5小時前

1幼年對1.88名老人　南市老化失速「1區逆勢凍齡」

台灣少子化、超高齡化壓力齊發，台南老化指數高達188%，不過南科周邊卻逆勢「凍齡」。其中善化區老化指數僅110.2%，是台南最年輕行政區。

6小時前

淡江大橋通車倒數計時、房市蓄勢待發　東森房屋：三大生活圈直接受惠

備受矚目的淡江大橋預計於2026年5月完工通車，這項橫跨淡水河口的重大交通建設，不僅象徵北台灣交通路網再升級，也被視為淡水區域發展的重要轉捩點。

6小時前

鋼筋單價狂飆15%！　台中建商公會：房價漲不動也跌不下

全球地緣政治風險與原物料波動持續衝擊營建業。根據台中市建商公會發布Q2最新工程行情表顯示，結構工程核心材料出現跳漲，鋼筋單價區間較上季強勢上漲15%，直接宣告房價僵化已成定局。

6小時前

白沙屯媽祖16:10回宮！　三進三退衝入大殿安座

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

美濃史上最貴！　自然人搬550..

家具大亨翻車資產淪法拍　起家厝..

養蚊3年房東軟了！　七期貴婦S..

買不起蛋黃區？他住淡水「2房8..

中捷藍線B8站用地「私有地占9..

70年老郵局熄燈！「存錢寄件全..

台積電毛利率衝66%！南部供應..

鋼筋單價狂飆15%！　台中建商..

央北半價！「美河市」成交僅5字..

20年台北福容8月熄燈　大咖房..

ETtoday房產雲

最新新聞more

跟飯店索取礦泉水！她開門驚：真..

70歲訂單人房易遭拒？　媽犀利..

常如山與劉姓自然人賣共有金店面..

七期「金色三麥」傳收攤改建26..

央北半價！「美河市」成交僅5字..

園區宅置產攻略！　專家點名北台..

1幼年對1.88名老人　南市老..

淡江大橋通車倒數計時「三大生活..

鋼筋單價狂飆15%！　台中建商..

南崁成雙北外溢熱區　在地房仲：..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366