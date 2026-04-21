淡江大橋通車倒數計時、房市蓄勢待發　東森房屋：三大生活圈直接受惠

▲淡海新市鎮目前仍是淡水交易量體最大區域之一，主力成交產品多落在2至3房、總價1,000萬至1,600萬元區間，因總價相對親民、街廓新穎、社區選擇多，是首購與家庭客主戰場。

圖、文／東森房屋提供

備受矚目的淡江大橋預計於2026年5月完工通車，這項橫跨淡水河口的重大交通建設，不僅象徵北台灣交通路網再升級，也被視為淡水區域發展的重要轉捩點。市場普遍認為，淡江大橋完工後，將有效改善淡水長年聯外交通瓶頸，帶動人口移動、產業串聯與居住需求，對淡水房市與整體北台灣西部生活圈都具有深遠意義。

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，過去淡水雖具備捷運紅線優勢、自然景觀與房價相對親民等條件，但部分購屋族仍對通勤時間與交通壅塞有所疑慮。淡江大橋通車後，可望串聯台64、台61、西濱快速道路與台15線，讓林口、淡水、八里、桃園機場與台北港等區域連結更加順暢，淡水至八里尖峰時段預計可節省約25分鐘車程，北台灣西側交通骨幹將更完整。

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▲淡江大橋通車進入倒數階段，淡海新市鎮及沙崙生活圈同步受惠交通建設紅利，坐擁輕軌與完善街廓優勢，未來通勤便利性再升級，客戶詢問度大增。

葉沛堯指出，這代表淡水將逐步轉型為北台灣重要節點城市。重大交通建設往往帶動區域價值變化，而淡江大橋最大的效益，在於提升居住便利性與生活圈擴張性。當通勤效率改善後，購屋族對距離的心理門檻下降，可望吸引首購族、換屋族與退休置產族群進一步關注淡水市場。

東森房屋淡水新市鎮加盟店店東沈雅純表示，近期不少買方主動詢問淡江大橋通車後的交通效益，顯示市場期待度明顯升溫。她指出，目前淡水房市受矚目的三大生活圈，分別為淡海新市鎮、沙崙生活圈與竹圍生活圈，各自具備不同購屋優勢與客群輪廓。

▲東森房屋淡水新市鎮加盟店店東沈雅純表示，淡江大橋通車效益備受市場期待，近期買方詢問度明顯升溫。她指出，淡海新市鎮兼具總價優勢與交通建設題材，已成為首購與換屋族關注焦點。

沈雅純分析，淡海新市鎮目前仍是淡水交易量體最大區域之一，近一年平均房價約每坪32萬至35萬元，主力成交產品多落在2至3房、總價1,000萬至1,600萬元區間，因總價相對親民、街廓新穎、社區選擇多，推估目前門市購屋詢問度約占整體來客量40%以上，仍是首購與家庭客主戰場。

她進一步指出，沙崙生活圈因鄰近淡江大橋端點，加上擁有海景條件與觀光休閒機能，近一年平均房價約每坪39萬元，主力成交總價帶約950萬至1,800萬元。近期買方詢問明顯增溫，推估詢問度約占整體三成左右，屬於此次通車題材下最具話題性的區域之一。

至於兼具成熟生活機能與通勤便利性的竹圍生活圈，沈雅純表示，竹圍因擁有捷運紅線、醫療資源與成熟商圈，加上往返台北市區便利，長期以來自住需求穩定。近一年平均房價約每坪45萬至52萬元，為淡水房價相對高檔區域，主力成交總價帶約1,200萬至1,800萬元，推估詢問度約占整體25%至30%，不少通勤族與換屋族指名度高。

東森房屋提醒，交通建設利多雖有助提升區域價值，但購屋仍應回歸自身需求與財務規劃。若以自住角度出發，可依通勤需求、生活機能與預算選擇適合區域；若為置產族群，則建議以中長線角度布局，並留意區域供給量與未來出租需求。





▲淡江大橋通車慶祝系列活動總表