台北最頂是哪區？眾人竟超一致　點名「這3區」是T0：最精華

▲台北房市掀起討論。（圖／記者董美琪攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有網友表示，近期在社群看到不少人狂吹天母與民生社區，甚至稱為台北最頂地段，但他認為這些區域早已過氣，實際上應該排不進前五名，還自行列出心中排名，把大安、大直、信義列為T0，引發討論。不少人直言，各區各有優勢，但若論整體價值與條件，仍是少數幾區最被看好。

該名網友在PTT發文指出，天母與民生社區確實曾經風光，但那已是數十年前的事，如今台北核心地段早已轉移，像是大安、大直、信義才是頂級區域，其次則是中正、松山敦北一帶，再來是北士科、南港經貿等新興區塊，認為網路上過度吹捧天母與民生社區，與現實有落差。

[廣告]請繼續往下閱讀...

最多人看好這幾區 天母被指活力下滑

貼文一出，許多網友也紛紛點名心目中真正熱門區域，「最貴的區塊是東門、信義計畫區，路段最頂的是仁愛、敦南」、「T0應該只有大直重劃區跟信義計畫區」、「大安還是最精華」、「大安整個拉開」，普遍也確實認為大安、信義、大直是長期穩坐核心地位的區域。

但也有人表示，「台北商圈只是輪流興衰而已」、「天母就是老錢的地方，但活力真的差很多」、「正天母根本死水一攤」、「商業重心早就往芝山、石牌移了。」至於天母沒落原因，不少人認為是缺乏重大建設與交通優勢，逐漸被其他區域取代。