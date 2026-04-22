建商喊「讓利」背後藏秘密！　內行：賣得動的建案共通3條件

▲房市降溫明顯，但實際走進案場，冷熱差距比想像更大。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者項瀚／台北報導

房市降溫明顯，但實際走進案場，冷熱差距比想像更大。最新一集《地產詹哥老實說》邀請《地產秘密客》Sam、Ting分享第一線觀察，直指目前市場高度分化，此外她們也提醒消費者該注意哪些「暗藏風險」。

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▲點擊收聽Podcast《地產詹哥老實說》，分享第一線觀察的案場現況。

Sam表示：「近期走訪部分偏遠新重劃區，平日案場門可羅雀，甚至傳出代銷撐不住成本壓力的狀況，若沒有來人、沒有成交，光水電人事一個月就要燒掉20、30萬元，壓力非常大。」

反觀市中心、成熟生活圈，Sam觀察：「品牌建商、價格貼近行情的案子，詢問度仍算穩定，平日也看得到看屋人潮。」

整體來看，還能賣得動的建案幾乎都有3個共通點：地段條件佳、具備品牌力，且價格不再硬撐。Sam指出：「現在不能再亂開價，早鳥讓利、價格回歸區域行情，買氣才會出來。」Ting也補充：「成熟區舊換新需求強，只要規劃正常、品牌清楚，表現相對抗跌。」

▲Sam（右）指出：「早鳥讓利、價格回歸區域行情，買氣才會出來。」（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

在買氣轉弱下，市場上也出現不少促銷花樣，像是「買房送車位」、「送裝潢」等。Ting提醒：「這類優惠往往只限最難賣的廣告戶，消費者仍得回頭查實價登錄，別被話術包裝誤導。」

此外，低自備、優付成為近期關注焦點。Sam提醒：「看似輕鬆入手，背後其實暗藏3大風險：貸款成數不足需自備補足、公司貸會計入負債比、以及投資客比例偏高，未來可能衝擊轉售價格與社區品質。」

房價高檔下，極小坪數產品快速擴散到六都各地。Ting直言：「部分10坪硬隔兩房的小宅，容易出現單面採光、暗廳暗房、戶數過多等問題，轉手風險不低。若真要買小宅，建議優先挑選邊間、雙面採光、單層戶數單純的規劃，保值性相對較佳。」

▲房價高檔下，極小坪數產品快速擴散到六都各地。（示意圖／記者陳筱惠攝）

至於是否已出現「降價取量」？兩人一致認為：「市中心品牌案價格仍有支撐，真正修正明顯的多落在外圍區，甚至出現成屋、交屋前降價出清的狀況，對早期進場的投資客衝擊最大。」

節目最後，Sam、Ting給焦慮中的購屋族最直白的提醒：「不要踮著腳尖買房，也不要急著做決定。」Ting強調，務必保留足夠的預備金；Sam則提醒，話術聽聽就好，錯過一個物件不代表沒機會。