Q1推案量創史上新低　市調：520將迎「報復式推案潮」

▲Q1七都推案量季減逾5成、年減4成，開價、成交價跌回2年前水準 。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／台北報導

Q1七都推案量季減逾5成、年減4成，開價、成交價跌回2年前水準。市調表示，目前市場賣壓處在高檔，供給量持續躺平，不過隨延推案公開，且建商為避開年底大選，預計在今年520前後將迎來一波報復性推案潮。

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《591新建案》統計，七都Q1推案持續萎靡，進場建案共248件，戶數約1.43 萬戶，總銷金額為2736.9億元 ，創下單季歷史新低紀錄。

價格方面，全台平均開價、成交單價分別下修至57.9萬元、53.8萬元，不只雙雙接近2年前水準，更較上季修正近1成，馬年開局依舊籠罩在低氣壓中。



《591新建案》表示：「329檔期大跳水、農曆春節假期等因素，加上目前市場賣壓處在高檔，供給量持續躺平，不過隨著延推案公開，且建商為避開年底大選提早進場，預計在今年520前後將迎來一波報復性推案潮。」

《591新建案》觀察：「目前不少地區個案也已進入潛銷階段，屆時能否吸引民眾回心轉意，成為建商今年的期中考。」

▲2026年Q1六都、新竹縣市新進場建案狀況。（表／《591新建案》提供）

至於日前央行放寬第二戶貸款，是否會成為房市全村希望？《591新建案》總編輯李忠哲直言「有難度。」他指出：「央行態度依舊保守，不願下猛藥救市，加上台股表現強勁吸引資金轉向，又有中東戰爭導致國際局勢動盪，都增添房市復甦難度，並不建議過度樂觀。」

進一步觀察七都Q1表現，台北市推案量銳減，僅部分行政區偶有佳作。如台北市北投、士林兩區，由於緊扣輝達（NVIDIA）、AI題材不放，量能表現穩健。

至於新北市，Q1各項供給均創下單季新低，總銷金額較上季減幅近8成，居各縣市之冠，主要是多數個案採取滾動式調整、不願過早公開所致，但儘管推案熄火，房價卻牢牢鎖定在高點。

新聯陽副總邱俊陽表示：「當前房市呈現明顯的兩極化，雙北由於供需結構穩定，整體市況也可以用『穩定』兩個字來形容，估今年將呈現量微增格局。」

新竹縣市供給量轉守為攻，只是由於去化放緩，且又有329檔期案量，呈現「舊案沒賣完、新案一直來」的現象，賣壓持續攀升中。中南部未見起色，尤其在投資客退場後，外圍地區持續上演「沒降價、沒成交」陣痛期。

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