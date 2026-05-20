台南「1特區」要起飛？專家：是生機蓬勃、千載一時的好地方

▲台南高鐵特區。（圖／記者姜國輝攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

以台南房市來說，永康長年來占據交易熱區龍頭，但趨勢也悄悄轉向。房產專家何世昌表示，過去長年穩坐台南交易熱區龍頭的永康，如今竟被歸仁超車，今年第一季歸仁區買賣移轉棟數達607棟，些微領先永康的600棟，登上交易量冠軍。他直呼，沙崙未來發展性不容小看，是「生機蓬勃、千載一時的好地方」。

何世昌表示，老台南人都知道，永康多年來一直是交易熱區代表，「如果把時間推回到十年前，有人說歸仁區會成為交易量冠軍，恐怕會被當成神經病。」但今年Q1歸仁正式以607棟，小贏永康600棟，成為台南房市交易量冠軍，也讓外界重新注意到沙崙高鐵特區的變化。

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他認為，這樣的崛起不是偶然，而是多個趨勢慢慢匯集的結果。何世昌提到，如今人口跟著交通移動是趨勢，高鐵也已成為南來北返最重要的交通工具，建商開發腳步往高鐵特區走，購屋族買房也愈來愈青睞高鐵特區，「當台南高鐵站一年進出站突破千萬人次，為全台第7大站，區域發展抬頭只是時間早晚的問題。」

不過，他也坦言，很多人對當地印象還停留在過去，總覺得那裡「草比人高、狗比人多」，甚至認為是「荒煙漫草盤子才去買」、「發展不起來」。但他直言，這種變化本來就是緩慢、漸進式發生，而且會隨著時間愈來愈明顯，等到高鐵特區運量及發展真正衝起來後，很多人恐怕才會驚覺，自己早已錯過甜甜價。

至於沙崙高鐵特區未來為何被看好？何世昌點出，行政院與台南市府預計在高鐵特區東南側劃設「沙崙生態科學園區（南科第四期）」，規劃面積約531公頃，將結合AI、半導體、IC設計、機器人、無人機與綠能等關鍵產業。他也直言，買房到底該跟著政府腳步走，還是跟著重大產業投資走，「這裡兩個都有」，若把眼光放長5到10年，沙崙高鐵特區就是「生機蓬勃、千載一時的好地方」。