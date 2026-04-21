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鋼筋單價狂飆15%！　台中建商公會：房價漲不動也跌不下

▲▼ 工地,工人,施工,營建業,鋼筋,模板,缺工,示意圖 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲結構工程核心材料出現跳漲，鋼筋單價區間較上季強勢上漲15%，直接宣告房價僵化已成定局。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

全球地緣政治風險與原物料波動持續衝擊營建業。根據台中市建商公會發布Q2最新工程行情表顯示，結構工程核心材料出現跳漲，鋼筋單價區間較上季強勢上漲15%，直接宣告房價僵化已成定局。

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建材頻頻上漲，結構工程核心材料出現跳漲，鋼筋單價區間較上季強勢上漲15%，大台中不動產開發公會榮譽理事長王至亮指出：「目前建商面臨多重夾擊，除了鋼筋等材料成本持續上漲外，缺工問題依然嚴峻，加上土方之亂未解、營建融資減縮等多重負面因素持續發酵。」

他認為當前市況為房價「漲也漲不動、降也降不下來」，購屋者信心不足，導致市場呈現一片沉寂、靜默無聲。

根據最新數據顯示，指標性材料「竹節鋼筋SD280」由第1季每噸1萬6400元飆升至1萬8900元；而超高層建築使用的「高強度耐震鋼筋SD420W」，每噸報價也由1萬7600元調整至2萬100元，單季漲幅均達15%。

此外，營建廢棄物載運費用也由每建坪720元調升至850元，漲幅高達18%，顯見從材料端到末端處理費用正全面傳導，進一步墊高開發成本。

雖然結構材價格強勢，但部分裝修工項如內外牆打底、水泥粉光工資則出現微幅下修，顯示勞務市場正進行局部壓力調整。

正心不動產市場研究室協理陳孟筠分析：「此波變動屬於供給鏈全面傳導，營建成本已從單一材料波動轉為材料、勞務、制度三大面向同步上升，開發商為維持營運，普遍將未來成本反映於預售案中，導致房價支撐點被迫上移。」

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關鍵字：鋼筋漲價營建成本台中房市缺工問題房價僵局

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