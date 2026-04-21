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1幼年對1.88名老人　南市老化失速「1區逆勢凍齡」

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲台南老化指數高達188%，善化區卻逆勢「凍齡」，是台南最年輕行政區。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台灣少子化、超高齡化壓力齊發，台南老化指數高達188%，不過南科周邊卻逆勢「凍齡」。其中善化區老化指數僅110.2%，是台南最年輕行政區。專家表示，在科技業人口持續移入下，年輕家庭撐起區域人口結構，也讓房市跟著受惠。

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根據內政部統計，台南全市老化指數高達188%，代表每100名幼年人口，對應188名老年人口，顯示老年人口幾乎是幼年人口的近2倍，人口結構已高度老化。

觀察人口結構，善化區0至14歲幼年人口占比達15.51%，為全市最高，65歲以上人口占17.1%，在整體結構上明顯優於其他行政區。緊接在後的抗老熱區，依序為安南區124.1%、新市區129.5%、永康區139.6%以及安平區146.9%，呈現出沿著南科擴散的年輕化帶狀分布。

台南市代銷公會理事長佘光宗表示，善化能在高齡化浪潮中維持年輕人口優勢，關鍵仍是南科產業聚落持續擴大。隨科技大廠設廠、擴廠效應發酵，大量就業機會吸引青壯年人口移入，尤其以成家階段的工程師族群最為明顯，在收入穩定、購屋需求明確下，也同步帶動區域生育與定居動能。

▲▼ 。（AI協作圖／記者張雅雲製作，經編輯審核）

▲台南市5大抗老行政區排行榜。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

剛性需求成為支撐房市的主力。善化車站商圈生活機能佳，區域新案「興華苑」每坪均價約43.33萬元。不只善化，新市與永康房市同樣受惠於產業與交通紅利。新市新和重劃區「海悅曦湖」規劃2至3房產品，每坪均價約42萬元，最高成交價達47.87萬元。

至於安南區九份子重劃區近年因學區設立與水岸環境優勢，也吸引科技族群進場，「悦讀耶魯」均價40.23萬元，最高達42.19萬元。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，全台老化趨勢已不可逆，過去年輕人口占大宗的新竹，去年度老化指數也首度突破100%。在全台老成一片的現狀下，隨南科就業人口持續移入，周邊房市也出現明顯年輕化趨勢。

且過去年輕購屋族因資產有限，多半從總價較低的中古屋入手，但近年在打炒房政策壓抑投資買盤後，首購族成為市場主力，建商也陸續祭出低首付等誘因，讓年輕人購屋重心逐步轉向新成屋與預售案，區域房市結構也跟著改變。

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關鍵字：台南老化善化年輕南科產業房市熱潮人口結構

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