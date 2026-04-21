七期「金色三麥」傳收攤改建26層豪宅　地主曝開發時程

▲七期市政路，目前經營「金色三麥」的精華地段，傳出基地將在27日送入都審。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

七期「金色三麥」所處的精華地段，近期傳出將在27日送入都審，由建商委託宇豐建築師事務所規劃新案，基地為西屯區惠國段66地號，對此，地主聯聚建設接受記者電訪指出：「尚未有開發時程。」

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根據都審內容，該基地約579坪，預計打造地上26層、地下8層的店鋪與高層集合住宅，此次傳出的開發案除為一般住宅產品外，同時具備「危老重建」與「宜居建築」雙重身分，豪宅一哥出手引發市場高度關注，不過，聯聚建設低調透露，「目前尚未對外確認開發時程，整體仍處規劃評估階段。」

該基地坐落於七期重劃區核心，屬「第三種新市政中心專用區」，具備高強度開發條件，容積達400％，加上市政路本身為重要幹道之一，周邊聚集商辦與豪宅聚落，土地供給早已趨於飽和，任何新案動向都備受市場放大檢視。

▲由於聯聚長期深耕七期高端住宅市場，品牌溢價相當明顯，即便尚未正式推出，已在網路與房市圈掀起熱議。（圖／翻攝自台中都審資料庫）

知情人士透露：「『金色三麥』已開始在七期另尋據點，現有店面租期採1年1簽，但因七期素地幾乎是沒有了，在找尋上有一定難度。」

七期豪宅房仲謝兒政認為：「由於聯聚長期深耕七期高端住宅市場，品牌溢價相當明顯，才讓本案即便尚未正式推出，已在網路與房市圈掀起熱議。」

不過，謝兒政認為：「因聯聚建設目前在售的預售住宅案，包含大坪數的理安大廈、中坪數的玉衡大廈，在品牌新案價格持續墊高下，不排除延後開發時機，並考量整體市場氛圍、銷售速度與價格接受度。」

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