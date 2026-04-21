央北半價！「美河市」成交僅5字頭　屋主仍大賺2千萬

記者項瀚／台北報導

央北房價站上百萬大關，而新店指標大型社區「美河市」成交5字頭，價差將近1倍！但即便如此，「美河市」5字頭轉手的屋主仍是大賺出場，對照前屋主12年半前取得價格，大幅增值2000萬元。

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▲央北房價站上百萬大關，而新店指標大型社區「美河市」成交5字頭，價差將近1倍。（圖／記者項瀚攝）

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被譽為新店最賺錢社區的「美河市」，其量體相當龐大，為新店頗具指標性的社區。觀察實價登錄，該社區近1年成交單價行情落在68萬元。

然而近期實價揭露，「美河市」8樓戶以每坪54.8萬元交易，低於平均。雖然單價低，但該戶權狀110坪、成交總價5730萬元，對照前屋主12年半前取得價格，仍賺2003萬元，漲幅53%。

在地房仲、「新店阿緯」陳牧緯表示，「美河市」基地面積廣達2.8萬坪，共有16棟SC大樓建築，除了住宅，還有商辦及購物中心，向來都是新店交易量冠居社區，釋出量、需求量皆大，去年成交37筆，前年更成交了55筆。

陳牧緯表示，「美河市」除了Ikea、京站等機能，河岸景觀與運動公園也都是賣點之一，也因此該社區價差不小，近年最低5字頭、具河岸景觀或小坪數戶別則可來到8字頭水準。

隨新店央北重劃區房價站上百萬元大關，與「美河市」5字頭的行情，價差幾乎快要是1倍之多。

▲新店央北該區素地所剩不多，推案已進入尾聲期。（圖／記者項瀚攝）

中信房屋研展室副理莊思敏觀察：「美河市5字頭相對低價的戶別，幾乎都是坪數大、總價高所致，以本次討論的8樓戶來說，總價已快逼近新北高價宅門檻，以屋齡13年的社區來說，在當前市況已算是表現不錯了，價格仍撐在5字頭，不再破底。」

至於央北，莊思敏表示：「該區素地所剩不多，推案已進入尾聲期，供給量有限，加上線上品牌建商加持，價格也較容易推升上去，且未來還有十四張聯開利多，房市期待值高。」

▲新店「美河市」及央北重劃區分析整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

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