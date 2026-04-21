常如山與劉姓自然人賣共有金店面　帳面獲利1500萬

▲根據實登，南高雄蛋黃區的三角窗透天，目前由「千山淨水」承租，2月以1.5億元轉手。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

愛爾麗國際醫療集團總裁常如山眼光精準，在不動產界以「掃樓大戶」聞名，特別青睞精華三角窗店面，根據實登，南高雄蛋黃區的三角窗透天，目前由「千山淨水」承租，1月以1.5億元轉手，據查，該棟透天由常姓與劉姓自然人共同持有7年，獲利1500萬元離席。

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「千山淨水」高雄營業所2002年成立，2014年搬到高雄市苓雅區中山二路，至今已12年，目前仍繼續營業。根據實登，該棟透天為地上4樓，屋齡54年，1月以總價1.5億元出現轉手，地坪90.14坪、建坪436.53坪，土地使用分區為商5，換算地價166.4萬元。據查買家為高雄資產管理公司。

▲賣家自2018年起持有7年，小賺1500萬元出場。（圖／翻攝自實價登錄官網）

而賣家為常姓與劉姓2位自然人共同持有，2人自2018年起持有7年，業內人士指出，此時選擇帳面獲利僅1500萬元離場，在高雄市中心地價翻漲下，顯得極度低調。

在地仲介透露，該棟帶租約移轉，屬於典型的收租型資產配置。以租金收益觀察，整棟滿租情況下，月租金約可達40萬元，以總價換算，投報率約落在3.2%左右。雖不屬高報酬型產品，但在核心商圈、長期穩定收租條件下，仍吸引資產型買方進場。

▲中山路是貫穿高雄南北的交通要道，區段機能佳、人車流都相當密集。（圖／記者張雅雲攝）

永慶不動產高雄市府興中加盟店協理柳柏壽表示，中山路是貫穿高雄南北的交通要道，距離捷運中央公園站、中央公園、三多商圈都不遠，區段機能佳、人車流都相當密集，屬於南高雄傳統蛋黃區。

此外，因地段精華可建地已不多，加上商5用地擁有高容積、鄰近亞灣具產業題材，吸引建商收購沿線店面，土地價值直接飆升，該區透天店面若具開發空間，換算土地行情，單價約200~220萬元，而三角窗因具備高曝光與轉角優勢，行情至少再加價2成。

柳柏壽指出，三角窗店面具備廣告曝光與地標效應，價值通常比一般透店高，加上此案具備高容積優勢，對資產管理公司而言，不論是未來危老重建、或是先穩定收租，堪稱進可攻退可守。

▲中山二路透天成交小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

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