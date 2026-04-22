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米其林三星驚爆將歇業　 5月遷新址

記者陳筱惠／台中報導

曾獲米其林三星肯定的JL Studio，確定將於4月底結束現址營運，並於5月遷往西區存中街、原「樂沐法式餐廳」重新開幕。信義房屋專家表示，西區過去即為台中頂級法式餐飲的代表據點，具備成熟的高端消費客群與市場記憶，可降低重新培養市場的時間成本。

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▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

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▲米其林三星餐廳JL Studio，確定將於4月底結束現址營運，並預計於5月遷往西區存中街、原「樂沐法式餐廳」重新開幕。（圖／記者陳筱惠攝）

JL Studio確定將於4月底結束公益商圈的營運，並於5月遷往西區存中街、原「樂沐法式餐廳」重新開幕。據了解，JL Studio主廚林恬耀，過去正是出身樂沐體系，曾在該餐廳歷練，此次回到舊址開設新店，某種程度也被視為「回歸起點」的象徵，為此次搬遷增添一層傳承意味。

▲▼ 原樂沐 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲JL Studio此次轉進西區存中街，則帶有更明顯的「高端餐飲聚落」象徵，目前該店面已經在整修。（圖／記者陳筱惠攝）

對此星野餐飲集團總經理賴宣勳表示：「JL吸引許多外國觀光客與在地民眾，為了提供更完整且升級的用餐體驗，才決定搬遷至新的據點。」

JL Studio主打法式技法融合新加坡風味，本就具備國際辨識度，結合樂沐舊址原有的空間條件與歷史光環，有助於進一步鞏固Fine Dining定位，甚至強化摘星後的品牌溢價能力。

不過JL Studio原址所在的公益商圈，向來是台中餐飲一級戰區，品牌密度高、來客量穩定，但也意味著競爭激烈，而過去位於2樓的JL Studio，據知情人士透露，未來將改裝，且由同集團開設新品牌。

信義房屋西區公益忠明店副店長曾志凱認為：「西區的存中街一帶，過去就是異國餐廳林立，奠定其在精緻餐飲圈的指標地位，如今JL Studio進駐，等於承接地段既有的餐飲文化與高端客群基礎。」

曾志凱分析：「存中街這邊因為靠近美術館，而且停車相對也比較方便，那周遭都是一些特色料理、異國餐廳、特色酒吧在這邊都有進駐。可以吃飽飯之後，散步到美術館，或是說到審計新村附近走走，所以也是蠻多餐飲行業可能會選擇的考量點之一。」

根據實登揭露，存中街租金部分每坪約2000元～3500元，一樓小店面約5萬元～8萬元、整棟老透天店面則依坪數大小，行情約在10萬至25萬元之間。

▲▼ 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

▲JL Studio搬家一覽表 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

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關鍵字：台中JLStudio米其林法式餐廳搬遷

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