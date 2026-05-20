有鑰匙也沒用！男返租屋處見「床被拆」　房東打包物品趕人

▲房東趁房客不在家期間，進屋打包房客的個人物品。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

美國一名23歲房客返家驚覺租屋處被強行清空，房東不僅私自進屋拆毀床鋪，更拔走恆溫器、個人物品也被打包，儘管他手上還有鑰匙，也從未同意搬離，但租屋處早已變得不適合居住。他稱，房東把當月房租退還，並告知他應該要找另外一個地方住，「但感覺整個狀況真的很不對」。

Newsweek報導，這名男子2025年6月起就租下這間地下室，每月房租1500美元（約新台幣4.7萬元），除了有獨立的門，也有廚房、衛浴空間。他透露，起初並未出現任何問題，但在鄰居對該處合法性提出質疑之後，房東有了動作。

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在男子外出期間，房東在未告知的狀況下進入租屋處，動手拆除床鋪、拆除恆溫器，並把他的個人物品打包裝箱。這狀況讓地下室變得不再適合住人，因此被迫暫居樓上的房間。

後來，當他再次外出時，房東再次打包他的個人物品，包括冰箱內的食物。男子稱，房東有退還當月房租，告知他應該要開始找另外一個地方住，只不過從未給予正式通知或走法院程序，「我手裡還是有房子的鑰匙，但從來沒有同意搬出去……我不確定自己有什麼權利，也不懂接下來該怎麼辦，但整個情況感覺真的很不對」。

男子把這一切分享在論壇Reddit上，引發討論。有網友稱，在麻州，口頭租約即使是違建也受保障，房東不得擅自更換門鎖、搬走個人物品或強迫房客搬離 。麻州法律有規定透過法院進行的正式驅逐程序，也就是房東必須走法律途徑，不能採取單方面行動。