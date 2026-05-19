住大安區就是有錢人？她查房價「新北也差不多」　網搖頭：不一般

▲為何住在大安區就會被當成有錢人？（示意圖／取自Pixabay）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有女網友發文表示，常聽大眾將台北市大安區、信義區的居民與「有錢人」畫上等號。但她實際查閱房價後發現，除了大坪數或新建案，一般物件的總價明明都跟新北市差不多，為何大家都說住大安區就是有錢人？貼文曝光後，引起熱烈討論。

房價多落在總價2500萬～3000萬？

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這名女網友在Dcard上，以「為什麼大家都說住大安區是有錢人？」為標題發文。原PO提到，自己經常聽到別人說住大安區的人很有錢，但她實際去查房價卻發現，除非是買大坪數或是新建案，不然一般房屋的總價大約都是2500萬到3000萬元左右。

她不解：為什麼住大安區就是有錢人？

原PO接著表示，在她的認知中，台北市與新北市的房價差距似乎沒有想像中那麼大。她指出，除非是到金山、瑞芳等較為偏僻的地區，否則像是新莊區的房子，總價差不多也是這個數字。因此，每當有人說住在大安區、信義區就是有錢人，她總會覺得很奇怪。

貼文曝光後，底下網友指出，「我遇到住大安區的就算是破房子，整個家族背景也都不錯」、「因為大安破破的房子裡面住的可能是檢察官、企業老闆、醫生、建商、法官、律師之類的」、「是家世背景跟其他地方的就是不同，那邊聚集的人的背景都不一般」。也有網友回應，「新北2500萬～3000萬是比較新的大樓，2500萬～3000萬在大安只能買公寓或華廈」、「同樣條件的房子你看一下永和什麼價格好嗎」、「8000萬以上的房子幾乎都在大安區、中山、中正、信義、松山」。