長輩狂掃台北老公寓！曝「1坪換1坪」都更紅利　網酸：地獄有17層

▲想像一下，老公寓未來若有機會都更，將可搖身一變成為高價新大樓。（圖／pakutaso）

記者王麗琴／綜合報導

現在年輕人購屋偏好具備管理與電梯的新大樓，不過仍有人鎖定具有都更價值的老公寓。就有一名網友表示，他最近誤打誤撞加入一場「炒房老人下午茶聚會」，發現這些資深炒房客都認為現在是「狂掃台北老公寓」的好時機，並提出5大進場理由。貼文引發房板熱議，有內行網友認同老投資客的策略，「以投資來說合理，有閒錢我也會多買幾間」。

該名網友在PTT home-sale板以「現在是買台北老公寓的好時機？」為題發文，表示自己最近無意間加入一個「炒房老人下午茶聚會」，裡面的人動輒擁有3戶以上，甚至自稱經手過數百間房，他們都一致認為，現在是「狂掃台北老公寓」的好時機。

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原PO說，這些資深投資客之所以看好台北老公寓，主要有5大理由：

1.首先是利潤空間考量，他們認為「預售與中古屋價格偏離太多」，預售屋這幾年沒太多利潤可做。

2.當房市不好的時候，老公寓常會被網紅、專家拿出來批評，但之後「反彈力道才會大」。

3.著眼於都更政策面，他們堅信台北市的「都更紅利絕對會越放越多」，且認為當市長有意願選總統時，會展現其執行力，甚至會落實強拆政策，進而帶動都更政策朝更好的方向發展。

4.當市場出現「老公寓無條件一坪換一坪」的風聲時，價格便會全面爆發。

5.最後一項投資心法則為鎖定「捷運沿線老公寓」。

當原PO反問，老公寓要爬樓梯，沒管理，現在年輕人不是都喜歡有管理、有電梯的大樓嗎？對方則直言「年輕人本來就不是公寓最大買盤，你不要有人要」，尤其是在通膨因素下，未來支付大樓管理費將變得吃力，這時老公寓免管理費的價值便會凸顯出來。

他們甚至示警，30年以上的中古華廈才是最恐怖，未來接手的人會越來越低少；並認為想住台北市的人比想像中多，且人口外移反而會讓留在台北的居民享有更好的福利。

貼文一出立即引發熱議，認同老投資客的策略者認為，若區位又夠好、又有都更題材，台北老公寓確實有它的價值在，「以投資來說合理，有閒錢我也會多買幾間」、「重點只有一個：捷運旁邊」、「關鍵是買捷運5分鐘內，街廓8米以上，有都更機會的老公寓」、「有都更價值且運氣好原屋主開價沒發現有都更價值的可以」。

不過，對於老公寓的都更紅利，也有不少網友抱持著懷疑態度，認為若沒有都更條件的老公寓，單靠「未來會漲」或「反向操作」，其實都是幻想接盤俠，且現在有都更題材的都不會便宜，「確定裡面炒房老人等得到都更？」「1坪換1坪早點洗洗睡，最好換到整間不用錢」、「沒都更價值只有使用價值的 地獄才掉一層 還有十七層能掉」、「abcd還想把它以公寓型態轉給別人 就是幻想」。