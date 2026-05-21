老母「想辦以房養老」子女反對！專家破迷思：3種繼承選擇

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者周亭瑋／綜合報導

理財顧問「R姐」廖嘉紅近日分享案例，一位僅剩一間房、缺乏現金的老母親想辦理「以房養老」，卻遭子女強烈反對。她直言，這場衝突揭開了許多家庭對資產的私心；但事實上，「以房養老」並非讓房子消失，而是將不動產轉化為每月發薪的資產。

房子變成發薪機！以房養老讓長輩「住得安心」

[廣告]請繼續往下閱讀...

廖嘉紅指出，「以房養老」的本質是將房子暫時抵押給銀行，由銀行按月給付現金，長輩不需搬家、不需賣房，能維持原本的生活圈。

這種「分期給付」的模式，除了能解決有房無現金的困局，更能有效降低一次拿大筆現金後，被借走或遭詐騙的風險。她強調，這讓房子變成了一台「每月發薪水的資產」，提供長輩心理上的安全感。

房子不會不見！子女仍有三種繼承選擇

許多子女對此制度有極大誤解，認為一旦抵押就失去繼承權。廖嘉紅表示，房子產權仍在父母名下，只是多了一筆貸款。父母過世後，子女可選擇「還清貸款拿回房子」、「自行貸款接手」或「交由銀行處理後繼承餘額」。

依《民法》第1148條規定，繼承人僅在遺產範圍內負清償責任，不會動用到子女財產。重點在於，子女繼承的不再是「無負擔資產」，而是扣除生活成本後的餘裕。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫unsplash）

法律無預約權利！父母用房換生活費合情合理

「真正的衝突不在制度，而在期待。」廖嘉紅感嘆，許多子女潛意識認為房產本就屬於自己，但法律規定財產權屬父母，父母用自己的房產換取生活費合情合理。

她更犀利提醒，當子女一味反對卻不願提供生活費，長輩若乾脆賣房，子女反而可能一毛都拿不到。如果子女真的在意房子，應主動提出買下房產，或固定提供生活費等實質行動。

利率與限制需考量 穩定流向勝過高風險投資

針對市場上「抵押房產存ETF領息」的建議，廖嘉紅認為，除非長輩擅長投資且能承擔風險，否則對於多數長輩而言，穩定的現金流才是真正的避風港。

此外，她也提醒，以房養老仍有現實限制，包括地段、屋齡都會影響銀行承作意願，且若長輩有失智情況，則需考量監護制度的介入，建議申辦時子女應到場參與，確保資訊對等。