連鎖商旅前負責人落跑　名下台南大樓每坪3.85萬成交

▲知名愛客發旅館集團擁有多個商旅品牌，爆發財務危機後，旗下資產陸續進入法拍。（圖／翻攝自Google Maps）

記者張雅雲／高雄報導

知名愛客發旅館集團擁有多個商旅品牌，爆發財務危機後，前任負責人徐豪雄落跑，旗下資產陸續進入法拍，位於台南中西區大樓的3樓戶，建坪達273.4坪，在「應買」階段，出現買家以底價1053萬元承買，換算單價僅3.85萬元。專家指出，幾乎是行情的「骨折價」。

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從台北市西門町商圈起家的愛客發旅館集團，旗下擁有多個商旅品牌，過去在商旅市場具有一定知名度，之前爆發財務危機後，前任負責人徐豪雄落跑，該集團名下資產陸續進入法拍。

根據法院筆錄指出，愛客發因拍賣抵押物強制執行，名下位於台南的「國花綜合商業大樓」3樓，坪數共273.4坪，底價1053萬元，突出現買家在「應買」階段，以底價得標，換算單坪為3.85萬元。且為不點交物件。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，應買階段因為非公開開標，所以難以得知得標買方資訊，一般會在應買階段進場，可能擔心四拍有人競爭，加價又超過三拍價格，乾脆應買承受，以該筆物件來看，成交價已低於區域行情。

▲中西區屬於台南發展最早、機能最成熟的核心地段，無論觀光人流或商業機能都具優勢。（圖／記者張雅雲攝）

有巢氏房屋 台南府前星鑽店店東柳坤霖指出，中西區屬於台南發展最早、機能最成熟的核心地段，無論觀光人流或商業機能都具優勢，一般中古大樓行情多落在每坪10萬至15萬元，部分精華路段甚至更高。對比此次拍定單價，幾乎是行情的「骨折價」。

該案雖然價格明顯偏低，但該大樓因有不少八大行業承租，出入複雜，加上屬於不點交物件，屬於一般人難以處理的「特殊物件」，「價格便宜往往反映風險高，一般買家很難處理」。

柳坤霖表示，若從投資角度觀察，以建坪約260坪估算，若順利出租，保守租金每坪約300元，月租金可望達9萬元以上，表面投報率可達8~9%。不過柳坤霖提醒，投報率前提是後續點交問題能順利排除，仍屬於高風險標的。

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