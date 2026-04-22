「台灣醫學之父」家族條通公寓重建　未來單價看120萬

▲林森北路巷內、3條通上，一整排5連棟公寓將重建，經查地主應為杜聰明家族。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

林森北路巷內、3條通上，一整排5連棟公寓將重建，經查地主應為杜聰明家族，其被封為「台灣醫學之父」、「鴉片終結者」，對台灣醫界有著巨大貢獻。專家分析，雖然該案基地僅約200坪，但仍具一定的改建效益。

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台北市中山區林森北路3條通上，一整排5連棟公寓通過危老核准。經查其中一塊地號謄本，地主是「杜聰明博士獎學基金會」。

杜聰明是台灣史上第一位醫學博士，1986年逝世。杜聰明日治時期從事鴉片、嗎啡、蛇毒等研究，也被稱為「台灣醫學之父」、「鴉片終結者」，對台灣醫界有著巨大貢獻。

而林森北路3條通上的連排公寓，除了1棟地主是杜聰明基金會，另外4棟也由多名杜姓自然人持有，研判都是杜聰明的家族成員。至於重建規劃及用途為何？致電杜聰明基金會，但未取得回應。

都更專家、寶和建設副總理陳威丞表示：「該案為商三特用地，推測規劃為部分商用空間及住宅，由於基地面積僅195坪，量體不大，可能推出住宅新案、也可能僅供基金會及家族成員自用。」

陳威丞分析：「該土地雖然座落角地，但基地面積小，存有營建成本高、公設比高、無坡道平面車位等抗性。但另一方面，以台北市中心來說，老屋多、換屋動能強，新案小宅仍有一定剛性需求，順銷不成問題。」

陳威丞補充：「該案若能與前棟屋齡超過50年明輝大樓合併，全案基地可達400坪以上，且基地完整方正，又臨長安東路一段，推案價值大幅提升。但這除了整合困難，若一同合作都更，杜家也自然無法成為單一地主，重建規劃的主導性下降。」

▲杜聰明家族公寓危老重建分析整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

在地房仲、住商不動產中山南京加盟店長林榮昭表示：「1~10條通中，以長安東路一段的4條通當作分界，南邊的1~3條通環境相對單純，本次討論個案基地位於3條通，沒有什麼環境複雜的抗性。」

林榮昭表示：「該區距離捷運站有一段距離，步行約10分鐘左右，區域新案如『睿泰絵』、『三穎守禮』最高單價已超過140萬元，而本次杜家個案若推小坪數住宅，每坪均價行情估在120萬元。」

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